به گزارش خبرنگار مهر، حسین زیبایی که تا پیش از این به عنوان بازرس موقت فدراسیون وزنه برداری فعالیت می کرد با پیشنهاد سازمان تربیت بدنی و موافقت خانواده وزنه برداری به عنوان بازرس دائم منصوب شد.

زیبایی در مجمع عصر امروز فدراسیون وزنه برداری با اشاره به اینکه وضعیت مالی فدراسیون وزنه برداری دچار مشکلاتی است، گفت: حساب کمیته پیشکسوتان فدراسیون غیرقانونی بوده که آن را به رئیس فدراسیون وقت آقای افشارزاده ابلاغ کردیم و حساب مذکور مسدود شد.

وی ادامه داد: یکسری از قراردادها فاقد امضای رئیس فدراسیون بوده ضمن اینکه برخی از چک ها یا وجوه پرداختی، امضا نداشته اند و از مسئولان فوق خواسته شده در این خصوص ترتیب اثر داده شود.

مجمع سالیانه فدراسیون وزنه‌برداری عصر یکشنبه با حضور حمید سجادی معاون سازمان تربیت بدنی، بهرام افشارزاده دبیر کل کمیته المپیک و حسین رضازاده سرپرست فدراسیون وزنه برداری و روسای هیئت ها در آکادمی ملی المپیک برگزار شد.