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۱۶ اسفند ۱۳۸۸، ۱۸:۴۵

مدافع آبی‌ها رباط پاره کرد /

هادی شکوری تا پایان فصل از همراهی استقلال محروم شد

هادی شکوری تا پایان فصل از همراهی استقلال محروم شد

مسئول کادر پزشکی تیم فوتبال استقلال گفت: هادی شکوری به علت شدت مصدومیت تا پایان فصل قادر به همراهی این تیم نیست.

به گزارش خبرنگار مهر، امین نوروزی عصر یکشنبه در حاشیه تمرین استقلال ضمن بیان این مطلب در مورد مصدومیت مدافع آبی پوشان گفت: با توجه به تست‌های بالینی و معاینات دقیق پزشکی و پس از مشاوره با پزشک فوق تخصص جراحی زانو پارگی رباط صلیبی پای هادی شکوری محرز شد و این بازیکن باید بزودی مورد عمل جراحی قرار گیرد.

نوروزی تصریح کرد: جراحی پای شکوری پس از یک دوره فیزیوتراپی و آمادگی عضلات وی برای تحمل دوران نقاهت پس از عمل انجام خواهد شد.(شکوری در دیدار هفته بیست وهشتم برابر استقلال اهواز مصدوم شد)

وی در مورد هاشم بیک‌زاده نیز گفت: این بازیکن به دلیل فشاری که به عضله چهارسر خود وارد کرده بود دچار خونریزی داخلی شده که البته حجم خونریزی بالا نبود و وی باچند جلسه فیزیوتراپی از چند روز آینده به تمرینات بازخواهد گشت.

نوروزی در مورد وضعیت آرش برهانی نیز گفت: وی سلامتی خود را کاملا باز یافته و از روز شنبه در تمرینات حضوری فعال دارد لذا به لحاظ جسمانی برای حضور در مسابقه سه شنبه مشکل نخواهد داشت.

کد مطلب 1047372

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