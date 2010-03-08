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۱۷ اسفند ۱۳۸۸، ۱۶:۰۱

به دنبال شکایت استیل‌آذین/

حبیب کاشانی فردا به کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال می‌رود

حبیب کاشانی فردا به کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال می‌رود

سرپرست باشگاه پرسپولیس برای پاسخگویی به شکایت باشگاه استیل آذین روز سه شنبه به کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال خواهد رفت.

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال به منظور رسیدگی به شکایت باشگاه استیل آذین از حبیب کاشانی ساعت 14:30 دقیقه روز سه شنبه با حضور نماینده این باشگاه و سرپرست پرسپولیس برگزار خواهد شد.

پس از مصاحبه حبیب کاشانی در خصوص بازیکنان فصل آینده تیم فوتبال پرسپولیس و مطرح کردن موضوع جذب علی کریمی و مهدی مهدوی کیا، باشگاه استیل آذین در نامه‌ای خطاب به دکتر شریفی، رئیس کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال از  سرپرست باشگاه پرسپولیس شکایت کرد.

در متن این نامه آمده است: "با احترام نظر به مصاحبه آقای کاشانی، سرپرست باشگاه پرسپولیس در خصوص عقد قرارداد با دو تن از بازیکنان این باشگاه آقایان کریمی و مهدوی کیا و نظر به اینکه مطابق بند 3 ماده 2 مقررات نقل و انتقالات، هرگونه مذاکره مستقیم و یا غیر مستقیم با بازیکن تحت قرارداد تیم دیگر ممنوع شده است، با اشاره به اینکه این امر مسبوق به سابقه بوده و مسابقات پایان فصل از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، رسیدگی به موضوع و اتخاذ تصمیم مناسب مورد استدعاست."

کد مطلب 1047373

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