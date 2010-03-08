به گزارش خبرنگار مهر، جلسه کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال به منظور رسیدگی به شکایت باشگاه استیل آذین از حبیب کاشانی ساعت 14:30 دقیقه روز سه شنبه با حضور نماینده این باشگاه و سرپرست پرسپولیس برگزار خواهد شد.

پس از مصاحبه حبیب کاشانی در خصوص بازیکنان فصل آینده تیم فوتبال پرسپولیس و مطرح کردن موضوع جذب علی کریمی و مهدی مهدوی کیا، باشگاه استیل آذین در نامه‌ای خطاب به دکتر شریفی، رئیس کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال از سرپرست باشگاه پرسپولیس شکایت کرد.

در متن این نامه آمده است: "با احترام نظر به مصاحبه آقای کاشانی، سرپرست باشگاه پرسپولیس در خصوص عقد قرارداد با دو تن از بازیکنان این باشگاه آقایان کریمی و مهدوی کیا و نظر به اینکه مطابق بند 3 ماده 2 مقررات نقل و انتقالات، هرگونه مذاکره مستقیم و یا غیر مستقیم با بازیکن تحت قرارداد تیم دیگر ممنوع شده است، با اشاره به اینکه این امر مسبوق به سابقه بوده و مسابقات پایان فصل از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، رسیدگی به موضوع و اتخاذ تصمیم مناسب مورد استدعاست."