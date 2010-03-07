پتروشیمی و کاله از سد حریفان خود گذشتند

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه دیدارهای هفته بیست و دوم مسابقات والیبال لیگ برتر باشگاه‎های کشور تیم پتروشیمی بندرامام در سالن شهرک بعثت بندرامام سیزدهمین باخت این فصل را به خراسان رضوی تحمیل کرد. همچنین در سالن پیامبر اعظم (ص) آمل تیم کاله صاحب برتری شد تا بازیکنان ارتعاشات صنعتی از کسب هشتمین پیروزی در لیگ 88 ناکام بمانند.

نتیجه به دست آمده در این دو دیدار به این شرح است:

* پتروشیمی بندرامام 3 - خراسان رضوی یک

* کاله آمل 3 - ارتعاشات صنعتی ایران یک

پیش از این دو دیدار نیز تیم‎های دانشگاه آزاد و داماش گیلان به ترتیب مقابل گل گهرسیرجان و پرسپولیس تهران به پیروزی دست یافتند.

در چارچوب هفته بیست و دوم مسابقات والیبال لیگ برتر باشگاه‎های کشور دیدار تیم‎های پیکان تهران و جواهری بازرگانی گنبد مقابل سنگ آهن بافق یزد و سایپا در جریان است. ضمن اینکه از ساعت 19 نیز دو تیم بانک کشاورزی و ارومیه در خانه والیبال تهران مقابل هم صف آرایی می‎کنند.