به گزارش خبرنگار مهر، بهرام افشارزاده در مجمع عمومی فدراسیون وزنه برداری ضمن بیان این مطلب افزود: من چند صباحی را مهمان فدراسیون وزنه برداری بودم و اکنون خوشحالم که آقای رضازاده به عنوان اسطوره وزنه برداری جهان این مسئولیت سنگین را برعهده گرفته است. ما باید از کسانی که انتخاب می شوند حمایت کنیم و مبادا پل های پشت سر خود را خراب کنیم.

رئیس پیشین فدراسیون وزنه برداری در ادامه گفت: فدراسیون وقت تقابل ندارد، مسئولان این فدراسیون باید فکرشان آزاد باشد و برنامه ریزی کنند در غیر این صورت نمی توانند رنگ موفقیت را ببینند.

دبیرکل کمیته ملی المپیک در پایان افزود: ما تنها در صورت همدلی و حمایت از یکدیگر موفق خواهیم شد و من بر اساس مطالعاتی که انجام داده ام می گویم که این فدراسیون می تواند آینده درخشانی را در پیش داشته باشد.

مجمع سالیانه فدراسیون وزنه برداری عصر یکشنبه با حضور حمید سجادی معاون سازمان تربیت بدنی، بهرام افشارزاده دبیرکل کمیته المپیک و حسین رضازاده سرپرست فدراسیون وزنه برداری و روسای هیئت ها در آکادمی ملی المپیک برگزار شد.