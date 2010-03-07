همایش نواب رئیس و کادر فنی بانوان فدراسیونهای ورزشی برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر ،‌ همایش مشترک نواب رئیس و اعضای کادر فنی بانوان فدراسیونهای ورزشی با حضور مرضیه اکبرآبادی معاون ورزش بانوان روز17 اسفند ماه از ساعت 18 - 15 در محل آکادمی ملی المپیک برگزار می شود.



مرضیه اکبر آبادی هدف از برگزاری این نشست مشترک را سازماندهی، برنامه ریزی و تبیین سیاستهای سازمان و حرکت درچارچوب نظام نامه ابلاغی درارتباط با تیم های ملی عنوان کرده است .

