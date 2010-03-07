  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۱۶ اسفند ۱۳۸۸، ۱۸:۴۱

با حضور معاون ورزش بانوان/

همایش نواب رئیس و کادر فنی بانوان فدراسیونهای ورزشی برگزار می شود

همایش نواب رئیس و کادر فنی بانوان فدراسیونهای ورزشی برگزار می شود

همایش نواب رئیس و اعضای کادر فنی بانوان فدراسیونهای ورزشی با حضور معاون ورزش بانوان برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر ،‌ همایش مشترک نواب رئیس و اعضای کادر فنی بانوان فدراسیونهای ورزشی با حضور مرضیه اکبرآبادی معاون ورزش بانوان  روز17 اسفند ماه از ساعت 18 - 15 در محل آکادمی ملی المپیک برگزار می شود.

مرضیه اکبر آبادی هدف از برگزاری این نشست مشترک را سازماندهی، برنامه ریزی و تبیین سیاستهای سازمان و حرکت درچارچوب نظام نامه ابلاغی درارتباط با تیم های ملی عنوان کرده است .

کد مطلب 1047378

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها