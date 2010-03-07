به گزارش خبرنگار مهر در قم مدیرکل منابع طبیعی استان قم در این همایش با تاکید بر لزوم توجه بیشتر به حفظ و نگهداری منابع طبیعی اظهار داشت: طبیعت اجزای بسیاری دارد که این اجزا ارتباط متقابل با یکدیگر دارند ولی امروزه متأسفانه طبیعت به روش‌های مختلف توسط انسان‌ها تخریب می‌شود.



احمد عفتان با اشاره به آماری از وضعیت مراتع و جنگل در ایران و قم افزود: قم با وجود اینکه وضعیت خوبی از لحاظ جنگلی ندارد ولی در بخش مراتع جزو استان‌های مطرح کشور است.



مدیرکل منابع طبیعی استان قم با اشاره به نقش مردم در حفظ محیط زیست ادامه داد: تشکل‌های مردم نهاد در مبارزه با بیابان‌زدایی، توسعه فضای سبز و به طور کلی حفظ محیط زیست نقش بسیار مهمی دارند و از تشکل‌ها انتظار می‌رود که همیشه جلوتر از مسئولان و دست‌اندرکاران دغدغه حفظ و حراست از منابع طبیعی و محیط زیست را در ذهن خود داشته باشند.



وی با بیان اینکه آب مایه حیات و خاک بستر آن است، بر ضرورت حفظ این دو عنصر مهم تأکید کرد و گفت: انچه که امروز دوستداران طبیعت به دنبال آن هستند حفظ و توجه به امنیت بیولوژیک است.



در ابتدای این همایش رئیس پژوهشکده سبز دانشگاه قم بر اهمیت همکاری سازمان‌های مردم نهاد با دستگاه‌های اجرایی در زمینه حفظ و نگهداری از منابع طبیعی تاکید کرد.



منصور ابراهیمی اظهار داشت: همکاری سازمان‌های مردم نهاد با دستگاه‌های اجرایی باعث ایجاد فضایی برای جلوگیری از فعالیت‌های خطرآفرین و تخریبی علیه محیط زیست می‌شود.