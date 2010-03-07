به گزارش خبرنگار مهر در قم، سید عباس جوهری بعدازظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران از آغاز طرح تهیه بیعت نامه جوانان با شهدا خبر داد و اظهار داشت: در جلسه هماهنگی امور فرهنگی کاروان‌های راهیان نور، سازمان ملی جوانان پیشنهاد گردآوری مجموعه 10 هزار بیعت نامه با شهدا را مطرح کرد که خوشبختانه با همکاری مناسب سپاه علی بن ابیطالب(ع) این بیعت نامه‌ها چاپ و در اختیار شرکت‌کنندگان قرار می‌گیرد.



وی اضافه کرد: پس از بازگشت جوانان از سفر به مراکز عملیاتی دفاع مقدس، این نوشته‌ها گردآوری می‌شود و در مجموعه نفیسی در قالب یک کتاب با نام بعیت‌نامه با شهدا به چاپ خواهد رسید.



مدیر سازمان جوانان استان قم اضافه کرد: همچنین به نوشته‌های برتر جوایزی از جمله سفر به عتبات عالیات و مشهد مقدس و... اهدا خواهد شد.



جوهری با اشاره به استقبال جوانان قمی از اعزام به این مناطق اظهار داشت: هر ساله حضور جوانان در کاروان‌های راهیان نور پررنگ‌تر از سال‌های گذشته می‌شود و امسال نیز بسیاری از جوانان استان قم خواستار اعزام به سرزمین‌های نور دفاع مقدس هستند.



مشاور استاندار قم ادامه داد: امسال شاهد یک برنامه‌ریزی منسجم و دقیق‌تری از سوی متولیان امور به ویژه سپاه علی بن ابیطالب(ع) هستیم و امیدواریم جوانان با توشه‌های معنوی و فرهنگی بیشتری نست به سال گذشته به این مناطق اعزام و باز می‌گردند.



جوهری بازدید از مراکز عملیاتی دفاع مقدس را یک امر فرهنگی مقدس و ناب دانست و افزود: حضور در این مناطق معنوی دستاوردهای بسیاری برای جوانان دارد از جمله تقویت هویت ملی و دینی جوانان، تحکیم باورها و اعتقادهای دینی، که قطعاً ثمره این چنین امور فرهنگی پایبندی بیشتر جوانان به انقلاب و نظام اسلامی است.



گردآوری 14 هزار بیعت‌نامه جوانان قم با ولی‌فقیه



مدیر سازمان جوانان استان قم همچنین از گردآوری 14 هزار بیعت نامه جوانان این استان با ولی فقیه خبر داد و اظهار داشت: همزمان با ایام‌الله 19 دی، روز تجدید بیعت و دیدار مردم قم با مقام معظم رهبری، طرح بیعت‌نامه جوانان در قالب نثر ادبی، دل‌نوشته و شعر آغاز شد و جوانان از طریق نامه، ایمیل و پیامک بیعت نامه‌های خود را به سازمان ملی جوانان ارسال کردند.



وی ادامه داد: گروهی از نویسندگان توانا متولی بررسی این بیعت‌نامه‌ها شده و تقسیم‌بندی‌های لازم صورت گرفته و امیدواریم این مجموعه فاخر به زودی در یک مجلد نفیس چاپ و تقدیم مقام معظم رهبری شود.