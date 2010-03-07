به گزارش خبرنگار مهر در قم مدیر رادیو معارف بعدازظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: این برنامه با هدف بررسی تاثیرات انقلاب اسلامی ایران در حوزههای مختلف از جمله اعتقادی، مذهبی، سیاسی، فرهنگی و سایر عرصهها بر مسلمانان کشورهای اسلامی و غیراسلامی تهیه و پخش میشود.
حجتالاسلام محمد لطفی نیاسر ادامه داد: در این برنامه تلاش میشود با دعوت از کارشناسان بومی کشورهای مورد نظر، از نظرات و بیانات آنها برای غنای هرچه بیشتر برنامه استفاده شود.
وی با بیان اینکه نویسنده، سردبیر و تهیهکننده این برنامه علی محمدی ضیاء و گوینده آن مصطفی اسماعیلی است، تصریح کرد: در برنامه «موج بیداری» تاکنون به تاثیرات انقلاب اسلامی ایران بر کشورهایی مانند عراق، پاکستان، الجزایر، ازبکستان، مصر و سودان پرداخته شده است و در حال حاضر به بررسی تاثیرات بر کشور یمن میپردازد.
عطر زندگی
مدیر رادیو معارف همچنین از پخش برنامه فرهنگی و اجتماعی «عطر زندگی» در این رسانه شنیداری خبر داد و اظهار داشت: این برنامه در روزهای شنبه تا دوشنبه از ساعت 9 تا 10 صبح به روی آنتن میرود.
وی خاطرنشان کرد: این برنامه که به بررسی مسائل اجتماعی و فرهنگی میپردازد به موضوعاتی مانند ادب در کلام، الگوها و نقش آن در زندگی و عزت نفس پرداخته است.
لطفی نیاسر کارشناسان این برنامه را استاد سرلک، دکتر دوست محمدی، دکتر الستی و استاد حسینی نام برد و یادآور شد: برنامه «عطر زندگی» با سردبیری و تهیهکنندگی ابوالفضل سلیمانی در گروه فرهنگ و ادب رادیو و به صورت زنده تهیه و پخش میشود.
هفتمین سال پخش گفت و شنود
مدیر رادیو معارف گفت: «گفت و شنود» نام برنامه زندهای است که بیش از هفت سال از پخش آن میگذرد و توسط گروه خبر و برنامههای سیاسی رادیو معارف تهیه و پخش میشود.
وی ادامه داد: این برنامه که با محوریت نقد و بررسی فعالیت نهادهای فرهنگی، هنری، دینی و... و با حضور مسئولین این نهادها تهیه میشود تاکنون از کارشناسانی همچون انوری سرپرست کمیته امداد امام خمینی(ره)، حجتالاسلام محمدی سرپرست سازمان اوقاف و امور خیریه کشور، آرین منش عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، لاله افتخاری دیگر نماینده مجلس شورای اسلامی و... استفاده کرده است.
حجتالاسلام لطفی نیاسر خاطرنشان کرد: سردبیری و تهیهکنندگی این برنامه را حسن جلالی، از برنامهسازان مطرح رادیو بر عهده دارد. همچنین دستیار تهیه این برنامه سامقانی و مجری آن نیز مجید گلشیری است.
خانه مهر
مدیر رادیو معارف در بخش دیگری از سخنان خود از پخش برنامه «خانه مهر» با محوریت خانواده خبر داد و یادآور شد: این برنامه در گروه فرهنگ و ادب رادیو معارف تهیه و پخش میشود.
وی گفت: این برنامه که روزهای سهشنبه تا پنجشنبه از ساعت 9 تا 10 صبح و به صورت زنده به روی آنتن میرود تاکنون به موضوعاتی از قبیل خانواده نبوی، آرامش در خانه، روابط محرم و نامحرم، حجاب و پوشش و انواع شادی پرداخته است.
وی تصریح کرد: سردبیر این برنامه ایرانی و تهیهکننده آن حمید اشتری است.
قم - خبرگزاری مهر: برنامه «موج بیداری» که به تاثیرات انقلاب اسلامی بر مسلمانان پرداخته است از طریق رادیو معارف پخش میشود.
به گزارش خبرنگار مهر در قم مدیر رادیو معارف بعدازظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: این برنامه با هدف بررسی تاثیرات انقلاب اسلامی ایران در حوزههای مختلف از جمله اعتقادی، مذهبی، سیاسی، فرهنگی و سایر عرصهها بر مسلمانان کشورهای اسلامی و غیراسلامی تهیه و پخش میشود.
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