به گزارش خبرنگار مهر در قم مدیر رادیو معارف بعدازظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: این برنامه با هدف بررسی تاثیرات انقلاب اسلامی ایران در حوزه‌های مختلف از جمله اعتقادی، مذهبی، سیاسی، فرهنگی و سایر عرصه‌ها بر مسلمانان کشورهای اسلامی و غیراسلامی تهیه و پخش می‌شود.



حجت‌الاسلام محمد لطفی نیاسر ادامه داد: در این برنامه تلاش می‌شود با دعوت از کارشناسان بومی کشورهای مورد نظر، از نظرات و بیانات آنها برای غنای هرچه بیشتر برنامه استفاده شود.



وی با بیان اینکه نویسنده، سردبیر و تهیه‌کننده این برنامه علی محمدی ضیاء و گوینده آن مصطفی اسماعیلی است، تصریح کرد: در برنامه «موج بیداری» تاکنون به تاثیرات انقلاب اسلامی ایران بر کشورهایی مانند عراق، پاکستان، الجزایر، ازبکستان، مصر و سودان پرداخته شده است و در حال حاضر به بررسی تاثیرات بر کشور یمن می‌پردازد.



عطر زندگی



مدیر رادیو معارف همچنین از پخش برنامه فرهنگی و اجتماعی «عطر زندگی» در این رسانه شنیداری خبر داد و اظهار داشت: این برنامه در روزهای شنبه تا دوشنبه از ساعت 9 تا 10 صبح به روی آنتن می‌رود.



وی خاطرنشان کرد: این برنامه که به بررسی مسائل اجتماعی و فرهنگی می‌پردازد به موضوعاتی مانند ادب در کلام، الگوها و نقش آن در زندگی و عزت نفس پرداخته است.



لطفی نیاسر کارشناسان این برنامه را استاد سرلک، دکتر دوست محمدی، دکتر الستی و استاد حسینی نام برد و یادآور شد: برنامه «عطر زندگی» با سردبیری و تهیه‌کنندگی ابوالفضل سلیمانی در گروه فرهنگ و ادب رادیو و به صورت زنده تهیه و پخش می‌شود.



هفتمین سال پخش گفت و شنود



مدیر رادیو معارف گفت: «گفت و شنود» نام برنامه زنده‌ای است که بیش از هفت سال از پخش آن می‌گذرد و توسط گروه خبر و برنامه‌های سیاسی رادیو معارف تهیه و پخش می‌شود.



وی ادامه داد: این برنامه که با محوریت نقد و بررسی فعالیت نهادهای فرهنگی، هنری، دینی و... و با حضور مسئولین این نهادها تهیه می‌شود تاکنون از کارشناسانی همچون انوری سرپرست کمیته امداد امام خمینی(ره)، حجت‌الاسلام محمدی سرپرست سازمان اوقاف و امور خیریه کشور، آرین منش عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، لاله افتخاری دیگر نماینده مجلس شورای اسلامی و... استفاده کرده است.



حجت‌الاسلام لطفی نیاسر خاطرنشان کرد: سردبیری و تهیه‌کنندگی این برنامه را حسن جلالی، از برنامه‌سازان مطرح رادیو بر عهده دارد. همچنین دستیار تهیه این برنامه سامقانی و مجری آن نیز مجید گلشیری است.



خانه مهر



مدیر رادیو معارف در بخش دیگری از سخنان خود از پخش برنامه «خانه مهر» با محوریت خانواده خبر داد و یادآور شد: این برنامه در گروه فرهنگ و ادب رادیو معارف تهیه و پخش می‌شود.



وی گفت: این برنامه که روزهای سه‌شنبه تا پنجشنبه از ساعت 9 تا 10 صبح و به صورت زنده به روی آنتن می‌رود تاکنون به موضوعاتی از قبیل خانواده نبوی، آرامش در خانه، روابط محرم و نامحرم، حجاب و پوشش و انواع شادی پرداخته است.



وی تصریح کرد: سردبیر این برنامه ایرانی و تهیه‌کننده آن حمید اشتری است.