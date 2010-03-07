به گزارش خبرنگار مهر، در غیاب نمایندگان تیم الجلا سوریه که صبح فردا (دوشنبه) وارد تهران می‎شوند، قرعه‏کشی مسابقات بسکتبال باشگاه‏های غرب آسیا عصر امروز (یکشنبه) با حضور نمایندگان تیم‎های مهرام، ذوب آهن، الریاضی و هوپس (لبنان) و دوهک عراق انجام شد.

براساس قرعه‎کشی انجام شده 7 تیم شرکت‎کننده در این مسابقات در قالب یک گروه به صورت دوره‎‌ای با یکدیگر به رقابت می‌پردازند. طبق برنامه اعلام شده، در روز نخست مسابقات که فردا (دوشنبه) برگزار خواهد شد، دو تیم مدعی مهرام و الریاضی لبنان مقابل هم صف آرایی می‎کنند تا این رقابت‎ها با یک فینال زودرس همراه باشد.

مهرام مدافع عنوان قهرمانی مسابقات باشگاه‎های غرب آسیاست. الریاضی لبنان نیز دیگر مدعی جدی این بازی‎هاست که دو سال پیش عنوان قهرمانی این رقابت‏ها در ماهشهر را از آن خود کرد.

آخرین رویارویی دو تیم مهرام و الریاضی مربوط به مسابقات جام شیخ راشد دبی می‎شود که بهمن‎ماه گذشته برگزار شد. در این رقابت‏ها مهرام در مرحله مقدماتی مغلوب حریف لبنانی خود شد اما در دیدار نهایی با شکست این تیم عنوان قهرمانی را از آن خود کرد.

همچنین ذوب آهن دیگر نماینده کشورمان در روز نخست سیزدهمین دوره مسابقات بسکتبال باشگاه‎های غرب آسیا به مصاف نماینده عراق می‎رود. برنامه روز نخست این رقابت‎ها به این شرح است:

دوشنبه (17 اسفندماه) - تالار بسکتبال آزادی

* زین اردن - هوپس لبنان (ساعت 15)

* مهرام ایران - الریاضی لبنان (ساعت 17)

* ذوب آهن اصفهان - دهوک عراق (ساعت 19)

در این روز تیم الجلا سوریه با قرعه استراحت روبرو خواهد بود.

برنامه روز نخست مسابقات درحالی اعلام شده است که احتمال دارد دیدار نخست به دلیل کناره‎گیری اردنی‎ها لغو شود. نماینده تیم زین اردن در مراسم قرعه‎کشی مسابقات در اعتراض به صادر نشدن روادید برای بازیکنان خارجی و مربی آمریکایی این تیم ضمن ترک محل برگزاری جلسه تهدید به انصراف از حضور در مسابقات کرد.

دو تیم برتر سیزدهمین دوره مسابقات بسکتبال باشگاه‎های غرب آسیا به عنوان نمایندگان این منطقه در رقابت‎های قهرمانی باشگاه‎های آسیا شرکت می‎کنند.

قرار بود این رقابت‎ها با حضور 9 تیم برگزار شود اما غیبت تیم‎های الکراخه عراق و الجیش سوریه منجر به کاهش تعداد تیم‎ها شد.