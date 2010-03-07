به گزارش خبرنگار مهر، در غیاب نمایندگان تیم الجلا سوریه که صبح فردا (دوشنبه) وارد تهران میشوند، قرعهکشی مسابقات بسکتبال باشگاههای غرب آسیا عصر امروز (یکشنبه) با حضور نمایندگان تیمهای مهرام، ذوب آهن، الریاضی و هوپس (لبنان) و دوهک عراق انجام شد.
براساس قرعهکشی انجام شده 7 تیم شرکتکننده در این مسابقات در قالب یک گروه به صورت دورهای با یکدیگر به رقابت میپردازند. طبق برنامه اعلام شده، در روز نخست مسابقات که فردا (دوشنبه) برگزار خواهد شد، دو تیم مدعی مهرام و الریاضی لبنان مقابل هم صف آرایی میکنند تا این رقابتها با یک فینال زودرس همراه باشد.
مهرام مدافع عنوان قهرمانی مسابقات باشگاههای غرب آسیاست. الریاضی لبنان نیز دیگر مدعی جدی این بازیهاست که دو سال پیش عنوان قهرمانی این رقابتها در ماهشهر را از آن خود کرد.
آخرین رویارویی دو تیم مهرام و الریاضی مربوط به مسابقات جام شیخ راشد دبی میشود که بهمنماه گذشته برگزار شد. در این رقابتها مهرام در مرحله مقدماتی مغلوب حریف لبنانی خود شد اما در دیدار نهایی با شکست این تیم عنوان قهرمانی را از آن خود کرد.
همچنین ذوب آهن دیگر نماینده کشورمان در روز نخست سیزدهمین دوره مسابقات بسکتبال باشگاههای غرب آسیا به مصاف نماینده عراق میرود. برنامه روز نخست این رقابتها به این شرح است:
دوشنبه (17 اسفندماه) - تالار بسکتبال آزادی
* زین اردن - هوپس لبنان (ساعت 15)
* مهرام ایران - الریاضی لبنان (ساعت 17)
* ذوب آهن اصفهان - دهوک عراق (ساعت 19)
در این روز تیم الجلا سوریه با قرعه استراحت روبرو خواهد بود.
برنامه روز نخست مسابقات درحالی اعلام شده است که احتمال دارد دیدار نخست به دلیل کنارهگیری اردنیها لغو شود. نماینده تیم زین اردن در مراسم قرعهکشی مسابقات در اعتراض به صادر نشدن روادید برای بازیکنان خارجی و مربی آمریکایی این تیم ضمن ترک محل برگزاری جلسه تهدید به انصراف از حضور در مسابقات کرد.
دو تیم برتر سیزدهمین دوره مسابقات بسکتبال باشگاههای غرب آسیا به عنوان نمایندگان این منطقه در رقابتهای قهرمانی باشگاههای آسیا شرکت میکنند.
قرار بود این رقابتها با حضور 9 تیم برگزار شود اما غیبت تیمهای الکراخه عراق و الجیش سوریه منجر به کاهش تعداد تیمها شد.
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