طولانی ترین تابلوی نقاشی در جشنواره "بزرگترین ها" در کرج تولید شد

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، جشنواره بستنی پیش از ظهر دوشنبه با حضور شهروندان کرجی در استادیوم انقلاب کرج برگزار شد.

طی جشنواره بستنی که برگرفته از اول کلمه های بهداشت، سلامت، تغذیه، نشاط و یادگیری است و ماهیتی آموزشی، فرهنگی و ورزشی دارد با ساخت بزرگترین ها فضایی شاد و فرهنگی برای شهروندان فراهم شد.

در این برنامه اداره های مختلفی همکاری داشته و تعامل و همکاری نزدیک این اداره ها یکی دیگر از اهداف برگزاری جشنواره بستنی است.

تهیه ساخت بزرگترین تابلوی کشور از مواد بازیافتی به مساحت 15 متر مربع و اجرای نقاشی توسط کودکان بر روی طولانی ترین کاغذ به طول 120 متر، ساخت بزرگترین کیک کشور به طول 30 متر، اجرای مسابقه با حضور هیئت های مختلف ورزشی و حضور هنرمند محبوب صدا و سیما ، "حمید دشتی" از دیگر برنامه های این جشنواره بود.

این جشنواره ویژه کودکان و نوجوانان بوده و آشنایی کودکان با رشته های مختلف ورزشی و آموزش آنان از دیگر اهداف جشنواره بستنی به شمار می رود.

با ساخت بزرگترین ها در جشنواره بستنی قرار است سی دی فیلم این برنامه به "گینس" ارسال شود تا با اجرای برنامه مجدد دیگری این رکوردها در کتاب "گینس"، ثبت شود.

در این جشنواره که رویکردی ورزشی، آموزشی دارد، اصناف، هنرکده ها و هیئتها و قهرمانهای ورزشی حضور داشتند.