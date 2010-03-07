قم دارای رتبه بالایی در بخش زیرساختهای دولت الکترونیک است

به گزارش خبرنگار مهر در قم، مهندس محمد‌رضا زهره‌وند بعد از ظهر یکشنبه در مراسم اهداء جوایز پرداخت‌های غیرحضوری تلفن همراه طرح ثامن، در خصوص جایگاه مخابراتی شهر قم در کشور گفت: استان قم در بخش زیرساخت‌های دولت الکترونیکی از رتبه بالایی در کشور برخوردار است.



زهره‌وند، شرکت مخابرات را متولی زیرساختهای دولت الکترونیک دانست و گفت: یکی از برنامه‌هایی که به صورت اساسی در استان قم دنبال می‌شود، توسعه و گسترش دولت الکترونیک است.



وی در این خصوص ادامه داد: الکترونیکی شدن امور در دولت الکترونیک علاوه بر کاهش هزینه‌ها به کاهش سفرهای درون شهری، کاهش ترافیک و آلودگی هوا و صرفه‌جویی در مصرف سوخت و زمان می‌انجامد.



زهره‌وند بر کار جدی نهادهای دولتی و بخش خصوصی در زمینه دولت الکترونیک تأکید کرد و افزود: شرکت مخابرات استان قم با راه اندازی شبکه مترواترنت و شبکه فیبر نوری و سامانه 1818 گام مؤثری در زمینه دولت الکترونیک برداشته است.



رشد 30 درصدی پرداخت‌های غیر حضوری تلفن همراه



وی با اشاره به اینکه شرکت مخابرات استان قم مبلغ 50 میلیون تومان را در سال جاری به منظور ترویج فرهنگ پرداختهای غیرحضوری هزینه کرده است‌، ادامه داد: نقش رسانه‌ها بویژه رادیو و تلویزیون در ترویج فرهنگ پرداختهای غیرحضوری بسیار راهگشا خواهد بود.



زهره‌وند پرداختهای غیرحضوری تلفن ثابت در استان قم را حدود 20 درصد و در بخش تلفن همراه 30 درصد بیان کرد و افزود: شرکت مخابرات با اجرای طرحهای تشویقی مانند طرح ثامن و فجر، سعی در ترویج فرهنگ پرداختهای غیرحضوری در استان دارد.



جهش در زمینه دولت الکترونیک در دولت نهم و دهم



معاون پشتیبانی و توسعه منابع انسانی استانداری قم نیز در این مراسم سیاستهای دولت الکترونیک، شهروند الکترونیک و شهر الکترونیک را اولویت کاری مسئولان در استان قم دانست و افزود: این امر از دغدغه‌های مسئولان در استان قم است که بحمدالله تا حدود زیادی موفق بوده‌ایم.



محسن محرری پرداخت غیرحضوری قبوض را یکی از پروژه‌های شهر الکترونیک ذکر کرد و افزود: در شهر قم کمتر از 10 درصد از قبوض پنجگانه آب، برق، گاز، تلفن ثابت و همراه به صورت غیرحضوری پرداخت می‌شود که توسعه این روند کار جدی مردم، رسانه‌ها، کارکنان و مسئولان دولت را طلب می‌کند.



وی یکی از موانع سر راه پرداختهای غیرحضوری را عدم اعتماد مردم دانست و اظهار داشت: مردم باید به سیستم بانکی و پرداخت‌های غیرحضوری اعتماد کنند و سیستم بانکی نیز باید کوشا باشد تا اگر کمترین مشکل و ابهامی بوجود آمد، پاسخگو باشد.



در پایان این مراسم از 12 نفر برنده خوش شانس پرداختهای غیرحضوری تلفن همراه طرح ثامن با اهدای یک دستگاه پراید و 11 کمک هزینه سفر به مشهد مقدس هرکدام به ارزش دو میلیون و 500 هزار ریال تقدیر شد.