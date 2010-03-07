پیش بینی بازدید بیش از یک میلیون نفر از مناطق جنگی در جنوب

به گزارش خبرنگار مهر در زاهدان، سردار سرتیپ علی فضلی عصر یکشنبه در جلسه قرارگاه راهیان نور استان سیستان و بلوچستان که در استانداری تشکیل شد با بیان این مطلب اظهار داشت: سال گذشته بیش از 700 هزار نفر از مناطق جنگی جنوب کشور در قالب کاروانهای راهیان نور بازدید کردند.

جانشین رئیس سازمان بسیج مستضعفین و فرمانده قرارگاه راهیان نور کشور افزود: امسال از بیش از 50 کشور دنیا زائر در قالب کاروانهای راهیان نور از مناطق جنگی جنوب کشور بازدید خواهند داشت.

وی تأکید کرد: راهیان نور از کارهای فرهنگی مؤثر، زودبازده، کم هزینه و میدانی است مشروط بر اینکه بر اساس یک فرآیند و برنامه ریزی دقیق صورت گیرد و همه ارگانهای دولتی در آن مشارکت داشته باشند.

فرمانده سپاه سلمان استان سیستان و بلوچستان نیز در این جلسه اعلام کرد: امسال 9 هزار نفر از جمعیت استان از نهم اسفند به مناطق جنگی اعزام شده اند که این اعزام تا نیمه فروردین سال آینده ادامه دارد.

سردار علیرضا عظیمی جاهد گفت: استقبال خوبی از کاروانهای راهیان نور انجام شده است و کسانی که برای اولین بار برای اعزام ثبت نام کرده اند حتماً به این مناطق اعزام می شوند.

وی همچنین از احداث اردوگاه دائمی استان در مناطق جنگی جنوب خبر داد و افزود: با احداث این اردوگاه علاوه بر افزایش ظرفیت اعزام استان سعی می کنیم برای اعزام در طول سال نیز برنامه ریزی کنیم.

استاندار سیستان و بلوچستان نیز کاروانهای راهیان نور را یکی از مهمترین خدمات نظام در بحث فرهنگی دانست و گفت: این کار علاوه بر آشنایی جوانان نسل امروز با رشادتها صورت گرفته در هشت سال جنگ تحمیلی، هم به لحاظ روحی برای کسانی که به سفر می روند تأثیر دارد و هم به لحاظ گردشگری و توریسم برای استانهایی که درگیر جنگ تحمیلی بودند تاثیرگذار است.

علیمحمد آزاد افزود: پیشرفتهای امروز کشور در زمینه های علمی و نظامی مرهون رشادتهای کسانی است که با دلاوری و عشق از نظام و کشور دفاع کردند.