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۱۶ اسفند ۱۳۸۸، ۱۹:۱۲

هیئت منصفه اعلام کرد:

تبرئه روزنامه های خبر و همشهری/ صدای عدالت مجرم شناخته شد

تبرئه روزنامه های خبر و همشهری/ صدای عدالت مجرم شناخته شد

هیئت منصفه دادگاه مطبوعات نظر خود را درباره مدیران مسئول روزنامه‌های خبر، صدای عدالت و همشهری اعلام کرد که بر این اساس روزنامه های همشهری و خبر از اتهاماتشان تبرئه شدند اما روزنامه صدای عدالت در یک مورد مجرم شناخته شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادگستری استان تهران، جلسه رسیدگی به کیفرخواست‌های مطروحه علیه مدیران مسئول روزنامه‌های خبر، صدای عدالت و همشهری امروز یکشنبه 16 اسفند ماه 88 در شعبه ‌٧٦ دادگاه کیفری استان به ریاست قاضی مدیر خراسانی و با حضور اعضای هیئت منصفه مطبوعات برگزار شد.

هیئت منصفه مطبوعات استان تهران، مدیر مسئول روزنامه خبر را در مورد شکایت وزارت صنایع، با اکثریت آرا مجرم ندانست و در مورد شکایت آقای هومن افاضلی نیز با اکثریت آرا وی را مجرم تشخیص نداد.

این هیئت همچنین مدیر مسئول روزنامه صدای عدالت را در مورد اتهام تشویق گروه‌ها و افراد بر علیه نظام جمهوری اسلامی ایران با اتفاق آرا مجرم دانست و درمورد افترا بر علیه شهردار تبریز با اکثریت آرا وی را مجرم تشخیص نداد و همچنین با اتفاق آرا متهم را مستحق تخفیف در مجازات ندانست.

هیئت منصفه مطبوعات مدیر مسئول روزنامه همشهری را در مورد شکایت آقای رضا محمدی با اتفاق آرا متهم مجرم ندانست.
 
 

کد مطلب 1047388

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