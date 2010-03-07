ایران صاحب تنها دموکراسی خاورمیانه/ تعامل سازنده ایران با شورای حقوق بشر

به گزارش خبرگزاری مهر، دبیر ستاد حقوق بشر ایران در این دیدار به تشریح عملکرد ستاد حقوق بشر ایران پرداخت و گفت: به همین منظور، کارشناسان، مقامات عالیرتبه قضایی وانتظامی به همراه پنج وزیر کابینه برای پیشبرد اهداف این ستاد فعال هستند.

لاریجانی ضمن تأکید بر حاکمیت اصل شفافیت در سیستم قضایی کشورمان، بر آمادگی کامل ستاد حقوق بشر جهت تبیین و پاسخ به ادعاهای مطرح درباره وضع حقوق بشر ایران اعلام آمادگی کرد.



لاریجانی همچنین با اشاره به اینکه ایران صاحب تنها دموکراسی خاورمیانه است، تعیین سرنوشت ملت را بدست خود مردم دانست و تأکید کرد: نظام ایران نه لیبرال است و نه سکولار بلکه نظام دموکراسی مبتنی بر عقلانیت اسلامی است که برآمده از خواست و اراده مردم است و همه در برابر قانون برابر هستند.



وی با تأکید بر همکاری های خوب جمهوری اسلامی ایران با ساز و کارهای بین المللی حقوق بشری از جمله با شورای حقوق بشر سازمان ملل و تعاملات متقابل این شورا با ایران و همچنین امضا و تصویب بسیاری از کنوانسیون های بین المللی حقوق بشر، به انتقاد از رهیافت و سیاست های دوگانه غرب در این باره پرداخت و ابراز امیدواری کرد که در آینده شاهد تغییرات در این رهیافت و اصلاح این رفتار دوگانه باشیم.



در این دیدار طرف هلندی، ضمن ابراز خرسندی از سفر به جمهوری اسلامی ایران و فرصتی که در اختیار آنها قرار داده شد، با اشاره به برگزاری اجلاس بررسی دوره ای جهانی حقوق بشر در ژنو (UPR)، اذعان کرد که ستاد حقوق بشر ایران توانسته است بسیاری از مسائلی را که درباره جمهوری اسلامی ایران در صحنه های جهانی مطرح شده، روشن کند.



وی همچنین با اشاره به مصاحبه های لاریجانی با برخی از رسانه های غربی، تأکید کرد که مواضع او در تقابل با رسانه های غربی بسیار گویا و در تغییر نگاه جهانیان به ایران مؤثر بوده است.



در پایان این دیدار مشاور امور بین الملل رئیس قوه قضائیه درخصوص سؤالاتی که طرف هلندی درباره حقوق اقلیت های مذهبی و خصوصاً فرقه بهائیت پرسیده بود، ضمن تأکید بر اینکه بهائیت جزو اقلیت های دینی در ایران محسوب نمی شود گفت: بهایی ها در ایران از حقوق شهروندی یکسانی برخوردارند و آمارها نشان می دهد که تعداد زیادی از آنها در دانشگاه ها در حال تحصیل هستند و حتی شرکت های تجاری بزرگی را نیز اداره می کنند و کسی مانع فعالیت و زندگی آنها نیست.



وی افزود: اما هر گونه اقدام فرقه ای که مخل آزادی حتی اعضا و پیروان آنها باشند یا ورود در سازماندهی های غیرقانونی و مضر به امنیت ملی موجب پیگرد قانونی است، و از طرف هر کس که باشد، بهایی یا مسلمان فرق نمی کند.

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