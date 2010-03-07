عشایر 25 درصد گوشت مورد نیاز کشور را تأمین می کنند

به گزارش خبرنگار مهر در یاسوج، حسن ایران پاک عصر یکشنبه در جمع عشایر گچساران افزود: عشایر کشور با جمعیت بیش از یک میلیون و 200 هزار نفر در قالب 212 هزار خانوار در تولید، اقتصاد، امنیت و فرهنگ جامعه نقش بسزایی دارند .

وی با بیان اینکه هر فرد عشایری حداقل 10 برابر مصرف خود تولید می کند، بیان کرد: سالانه 550 هزار تن مواد پروتئینی و بیش از یک میلیون و 600 هزار مترمربع صنایع دستی توسط عشایر کشور تولید و در بازار مصرف توزیع می شود .

ایران پاک فعالیت و حضور عشایر در چرخه های مختلف اقتصادی و تولید را مؤثر دانست و اظهار داشت: هم اینک بیش از دو هزار شرکت تعاونی، 20 اتحادیه و یک اتحادیه مرکزی، کار خدمات رسانی به عشایر کشور را بر عهده دارند .

این مسئول با اشاره به اجرای طرحهایی از سوی سازمان امور عشایر کشور برای خدمات رسانی مطلوب به عشایر، برخی از این طرح ها را ساماندهی دام عشایر، ساماندهی به تولیدات جانبی از جمله صنایع دستی، طرح آموزش و ترویج در جامعه عشایری و ساماندهی تشکلهای عشایری برای ارائه خدمات مطلوب به عشایر عنوان کرد.

وی یادآور شد: با اجرای این طرح ها ساماندهی واقعی در زندگی عشایر کشور ایجاد خواهد شد.

ایران پاک همچنین اجرای طرح پرواربندی، خرید و فروش دام عشایر به صورت مستقیم، پرورش مرغ بومی و توزیع آن در بین عشایر، پرورش زنبور عسل و ترویج آن در بین عشایر، خرید و استحصال داروهای گیاهی و سایر تولیدات را از اقدامات تشکل های تعاونی عشایری بیان کرد.

وی طرح تولید خوراک دام عشایر را یکی از طرحهای مفید برای عشایر عنوان کرد و افزود: هم اکنون با اجرای این طرح بالغ بر 170 هزار تن ظرفیت تولید خوراک دام در کشور ایجاد شده است که این تولیدات به صورت مستقیم بین عشایر توزیع می شوند .

ایران پاک تصریح کرد: پیش بینی می شود تا پایان سال 1390 ظرفیت تولیدات خوراک دامی در سطح کشور به بیش از 300 هزار تن برسد .