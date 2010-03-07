37 کشته در حملات تروریستی امروز عراق/ بغداد مرکز حملات تروریستی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، شمار کشته شدگان در حملات تروریستی امروز یکشنبه عراق به 37 نفر رسید. در این حملات که به منظور ایحاد وحشت در بین مردم این کشور و ممانعت از مشارکت آنان در انتخابات پارلمانی این کشور صورت گرفت همچنین 62 نفر مجروح شدند.

بر این اساس در حملات موشکی که طی ساعات نخستین بامداد امروز به شمال بغداد صورت گرفت دست کم 25 نفر جان خود را از دست داده و 19 تن دیگر مجروح شدند.

همچنین ریزش یک ساختمان که بر اثر انفجار بمبی قوی در منطقه الربیعه در جنوب غرب بغداد رخ داد، چهار کشته و 8 زخمی بر جای گذاشت. در عین حال شلیک موشکهای کاتیوشا به منطقه ای پر جمعیت در حوریه واقع در شمال بغداد منجر به کشته شدن 4 نفر و مجروح شدن 6 تن دیگر شد.

از سوی دیگر دو کشته و 6 زخمی حاصل حملات جداگانه تروریستی در خارج از یک مدرسه در همسایگی منطقه الخضرا واقع در غرب بغداد بود. این مدرسه بعنوان یکی از حوزه های رای گیری، شاهد حضور شمار زیادی از رای دهندگان عراقی بود.

همچنین انفجار یک بمب جاده ای در منطقه جهاد در جنوب غرب بغداد نیز 2 کشته و 5 مجروح بر جای گذاشت. این درحالی است که انفجار بمب دیگری در این منطقه به مجروح شدن 12 نفر انجامید.

طبق گزارشها حملات خمپاره ای به منطقه اعظمیه در شمال بغداد نیز 6 مجروح بر جای گذاشته است. امروز همچنین "شحمانی" یکی از نامزدهای وابسته به ائتلاف دولت قانون ازیک حمله تروریستی نجات یافت.