سنگ آهن بافق یزد مغلوب پیکان شد / تثبیت صدرنشینی خودروسازان

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار دو تیم پیکان تهران و گل گهرسیرجان عصر امروز(یکشنبه) در خانه والیبال تهران با برتری 3 بر صفر خودروسازان به پایان رسید. پیکانی‏ها با کسب این پیروزی 40 امتیازی شدند و صدرنشینی خود در جدول رده‎بندی را تثبیت کردند.

پیش از دیدار دو تیم پیکان و سنگ آهن بافق یزد، تیم‎های دانشگاه آزاد و داماش موفق به شکست تیم‎های گل گهرسیرجان و پرسپولیس تهران شده بودند. ضمن اینکه در چارچوب این هفته از رقابت‎ها کاله از سد ارتعاشات صنعتی ایران گذشت و پتروشیمی هم شکست را به خراسان رضوی تحمیل کرد.

در چارچوب هفته بیست و دوم مسابقات والیبال لیگ برتر باشگاه‎های کشور دیدار تیم‎های پیکان تهران و جواهری بازرگانی گنبد مقابل سنگ آهن بافق یزد و سایپا در جریان است. ضمن اینکه دو تیم بانک کشاورزی و ارومیه در خانه والیبال تهران به مصاف هم رفته اند.