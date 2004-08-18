جنگ واژه ها، پرهزينه ترين فيلم تاريخ سينما

به گزارش خبرنگارسينمايي " مهر" واپسين ساخته " استيون اسپيلبرگ" با بودجه سنگيني جلودوربين مي رود كه ركورد بودجه 198 ميليون دلاري فيلم " تايتانيك " را پشت سرمي گذارد.

اين اثرپس ازفيلم " گزارش اقليت " دومين همكاري " اسپيلبرگ " و" تام كروز" به شمارمي رود وشنيده ها حاكي ازاين است كه يك پنجم بودجه ساخت اين اثربه اين كارگردان وهنرپيشه تعلق مي گيرد.

يكي ازمنابع آگاه دراين مورد گفت :" اسپيلبرگ تمايل دارد كه اين اثررا به فيلم دهه تبديل كند ودراين راه هيچگونه مضايقه مالي صورت نمي گيرد."

اين اثر به اقتباس از كتاب علمي - تخيلي اچ . جي . ولز جلوي دوربين مي رود ونگارش فيلمنامه آن بر عهده " ديويد كيوپ " است.

زماني كه " اورسن ولز" درسال 1936اقتباس راديويي اين اثررا ارائه داد جنجال بسياري را به وجود آورد، چرا كه بسياري تصورمي كردند كه به واقع گروهي از بيگانه هاي فضايي به زمين حمله كرده اند.

"تام كروز" علاوه برايفاي نقش دراين اثر، تهيه كنندگي آن را نيزبرعهده دارد. فيلمبرداري " جنگ واژه ها " ازماه هاي واپسين سال 2005 آغازمي شود.