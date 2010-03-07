موافقت سازمان آزادیبخش فلسطین با مذاکرات غیرمستقیم با تل آویو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هاآرتص، اعضای ارشد سازمان آزادیبخش فلسطین در نشست امروز یکشنبه خود به طرح مذاکره غیرمستقیم با رژیم صهیونیستی در راستای طرح سازش خاورمیانه و پایان دادن به توقف 14 ماهه این مذاکرات رای دادند.

مقامهای فلسطینی در عین حال هشدار دادند که در صورت به نتیجه نرسیدن مذاکرات در مورد تعیین خطوط مرزی پس از چهار ماه، این مذاکرات را متوقف خواهند کرد. بر این اساس تا زمان توقف کامل شهرک سازی صهیونیستها در مناطق فلسطینی این مذاکرات بصورت غیرمستقیم انجام خواهد شد.

"صائب عریقات" مذاکره کننده ارشد تشکیلات خودگردان در این باره گفت: روند صلح تا ابد در جریان نخواهد بود و اکنون زمان تصمیم گیری است. وی در عین حال از اظهار نظر در مورد زمان آغاز مذاکرات غیرمستقیم با تل آویو خودداری کرد.

همچنین ابومازن رئیس تشکیلات خودگردان ضمن رد مذاکرات مستقیم با تل آویو، خاطرنشان کرد که تا زمان توقف شهرک سازی صهیونیستها در بیت المقدس و کرانه باختری این مذاکرات به همین منوال انجام می گیرد. تصمیم سازمان آزایبخش فلسطین پس از طرح این مسئله در نشست هفته گذشته اتحادیه عرب و حمایت شرکت کنندگان در این نشست از مذاکرات غیرمستقیم تشکیلات خود گردان با مقامهای فلسطینی اتخاذ می شود.

گفتنی است "بنیامین نتانیاهو" روز گذشته در بیت المقدس به اعضای کابینه خود گفت که از انجام مذاکرات حتی به صورت غیر مستقیم استقبال می کند و افزود که هدف رژیم اسرائیل دستیابی به توافقنامه سازش با مقامات فلسطینی از طریق انجام مذاکرات است.