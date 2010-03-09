فدراسیون فوتبال و داغی که بر دل ورزش ایران ماند/ ویترین شکست!

به گزارش خبرنگار مهر، شاید 8 فرودین ماه سال 88 به این زودی ها از خاطر ایرانی های فوتبالدوست پاک نشود. شکست 2-1 در ورزشگاه آزادی و مقابل دیدگان 90 هزار تماشاگر و میلیونها بیننده تلویزیونی مقابل عربستان سرشکستگی بزرگی بود که در روزهای ابتدایی سال برای فوتبال ایران رقم خورد تا شانس صعود به جام جهانی برای ما کمرنگ شود. این شکست خواب فدراسیون خوش مسئولان فدراسیون را در نخستین روزهای سال نو آشفته کرد.

تیم ملی که پیش از این با گام های لرزان و تنها با کسب 5 امتیاز از 4 دیدار دور رفت گام در دیدارهای دور برگشت انتخابی جام جهانی 2010 گذاشته بود، با شکست برابرعربستان بسیاری از امیدهایش را برای صعود از دست داد.

پس از این شکست تحقیرآمیز در اقدامی ضربتی که بعدها عنوان شد فدراسیون فوتبال نقشی در آن نداشته است، علی دایی از سرمربیگری تیم ملی برکنار شد تا اوضاع تیم ملی بحرانی تر از قبل شود.

صحنه گل دوم عربستان به ایران در دیدار روز هشتم فروردین 88

این برکناری درحالی اتفاق افتاد که علی کفاشیان تنها چند روز قبل از مسابقه با عربستان در اظهارنظری صریح اعلام کرده بود: حتی اگر به عربستان ببازیم علی دایی برکنار نخواهد شد.

کفاشیان که روزهای تعطیلات عید را در جزیره کیش به سرمی برد، پس از شکست مقابل عربستان مامور شد تا با ظاهر شدن در یک برنامه زنده تلویزیونی و پذیرش مسئولیت این شکست تاحدودی فضای ملتهب فوتبال کشور را آرام کند ولی او در همین برنامه تلویزیونی تلویحا اعتراف کرد که فدراسیون تحت امرش بدون اجازه سازمان تربیت بدنی حتی قدرت جابجایی یک لیوان آب را هم ندارد.

فاصله کوتاه تا سه مسابقه ای (کره شمالی - امارات - کره جنوبی) که قرار بود ظرف 10 روز در خرداد ماه برگزار شود ، مسئولان فدراسیون را به صرافت انداخت که مربی وطنی در این شرایط برای تیم ملی مفیدتر خواهد بود.

نشست های مسئولان فدراسیون و بکارگیری خرد جمعی در نهایت به انتخاب محمد مایلی کهن مرد همیشه منتقد فوتبال ایران منتهی شد. خاطره بازیهای خوب تیم ملی در جام ملتهای 1996 امارات و مقام سومی این مسابقات شاید بزرگترین دلیل فدراسیونی ها برای انتخاب"حاجی مایلی" برای هدایت تیم ملی بود چرا که او پس از آن سالها هرگز درتیم های لیگ برتری و تیم امید کارنامه قابل قبولی را ارائه نکرده بود.

تلاش علی کفاشیان برای نگه داشتن مایلی کهن در تیم ملی ناکام ماند

بازگشت مایلی کهن به صندلی داغ مربیگری تیم ملی فوتبال ایران با حواشی و موضع گیری تند برخی مخالفان او همراه شد. مایلی کهن که انتظار می رفت به واسطه شرایط حساس و بحرانی تیم ملی پخته تر از تمام روزهای گذشته مربیگری اش، با صبر و بردباری این انتقادات را تحمل کند با رویکردی تهاجمی به مقابله با همکارانش پرداخت و این حملات به صدور بیانیه ای سریالی منجر شد و تلاش فدراسیون هم برای ایجاد آرامش و حفظ وحدت مربیان داخلی راه به جایی نبرد تا محمد مایلی کهن نیز پس از 15 روز با اعلام استعفای خود از سرمربیگری تیم ملی کناره گیری کند.

فدراسیون فوتبال که نمی خواست بیش از این فضای فوتبال ملی ملتهب بماند تنها یک روز بعد (2 اردیبهشت) با چراغ سبز سازمان تربیت بدنی افشین قطبی را به سرمربیگری تیم ملی فوتبال ایران برگزید. فدراسیون فوتبال که پس از شکست مقابل عربستان به یکباره تمام آرامش و تمرکزش را از دست داده بود با انتخاب قطبی تلاش کرد تا چهره خدشه دار شده خود را حداقل در بین افکارعمومی بازسازی کند.

قطبی که دو سال پیش می بایست حکم مربیگری اش برای تیم ملی صادر می شد، با رایزنی مستقیم علی کفاشیان در راس تیم ملی قرار گرفت. ادبیات منحصر به فرد قطبی در کنار محبوبیتی که وی از این نظر بین هواداران فوتبال کسب کرده بود خیلی زود اتفاقات تلخ روزهای گذشته را به فراموشی سپرد.

کفاشیان پس از قطع همکاری با مایلی کهن این بار خودش قطبی را سرمربی کرد!

قطبی با بیان اینکه "کره ها را مثل کف دست می شناسد" قول صعود تیم ملی به جام جهانی را داد ولی این وعده 8 دقیقه تا عملی شدن کم آورد."پارک جی سونگ" بازیکن بین المللی فوتبال کره جنوبی با گل دقیقه 82 خود تمام رویاهای فوتبال ایران و افشین قطبی را برای جهانی شدن بر باد داد. از سوی دیگر تیم ایران با تساوی عربستان و کره شمالی حتی راه به دیدارهای پلی آف هم نیافت تا رویای حضور در آفریقای جنوبی برای همیشه به خاطره ها بپیوندد.

تیم ملی ظرف سه ماه پر تلاطم و پر از حواشی خود ساخته فرصت حضور در بزرگترین رویداد جهانی را از دست داد تا فدراسیون کفاشیان بزرگترین ناکامی دو سال مدیریتش را در مهمترین فدراسیون ورزشی تجربه کند.

ناکامی تیم ملی فوتبال در صعود به جام جهانی به حدی سنگین بود که موفقیت تیم کمتر از 14 سال درنخستین دوره بازیهای المپیک آسیایی سنگاپورکه با کسب عنوان سوم این مسابقات و کسب جوازحضور در المپیک 2010 سنگاپور همراه شد، محو و دیده نشد.

آغاز لیگ نهم در اواسط مرداد هرچند در پس ناکامی تیم ملی بدون رونق همیشگی آغاز شد ولی جابجایی برخی مربیان و بازیکنان صاحب نام حداقل فایده اش این بود که علاقمندان را دوباره با فوتبال و ورزشگاهها آشتی داد.

فدراسیون فوتبال که به شدت زیر بار انتقادات حذف از مسابقات مقدماتی جام جهانی قرار داشت در رویکردی جدید و تا حدی اجباری پشتوانه سازی و نگاه ویژه به تیم های پایه را در دستور کار خود قرار داد.

فدراسیون که از ابتدای سال با مشکلات عدیده مالی دست و پنجه نرم کرده بود و بسیاری از دیدارهای تدارکاتی را بدلیل خزانه خالی از دست داده بود و همین مشکلات بخشی از دلایل ناکامی تیم ملی درصعود به جام جهانی را باعث شده بود، در تدارک تیم نوجوانان نیز با مشکلات مشابهی روبرو شد.

قطبی و تاج در محل تمرینات تیم نوجوانان قبل از حضور در جام جهانی نیجریه

نوجوانان ایران که به ادعای مسئولان فدراسیون قرار بود با بهترین شرایط ، امکانات و تدارک مهیای حضور در آوردگاه جهانی نیجریه شوند با تدارکی متوسط درحالی گام درجام جهانی گذاشتند که وعده و وعیدهای مسئولان فدراسیون حتی تا پای پلکان هواپیما نیزمحقق نشد و دریافت پاداش قهرمانی آسیا و صعود به جام جهانی به آرزویی دست نیافتنی برای نوجوانان تبدیل شد .

تیم نوجوانان (زیر17 سال) ایران درجام جهانی و در دور مقدماتی با دو پیروزی برابر گامبیا قهرمان آفریقا و هلند نایب قهرمان اروپا و تساوی برابر کلمبیا برای نخستین بار در تاریخ فوتبال ایران از مرحله گروهی مسابقات جهانی صعود کرد و به جمع 16 تیم برتر جهان راه یافت.



تیم ایران در مرحله یک شانزدهم نهایی برابر تیم اروگوئه که به زعم مسئولان برگزاری مسابقات و کارشناسان از بازیکنان صغرسنی بسیاری سود می برد در وقت های اضافه با نتیجه 2-1 تن به شکست داد تا با کارنامه ای قابل دفاع جام جهانی را ترک کند.

این درحالی بود که چه از نظر مادی و چه از نظر معنوی این موفقیت ارزشمند هرگز مورد توجه و تقدیر بایسته مسئولان سازمان تربیت بدنی و فدراسیون فوتبال قرار نگرفت تا رویکرد جدی به تیم های پایه در حد همان شعارهای دهان پرکن قبلی باقی بماند.

فدراسیون فوتبال که از ابتدای سال نتوانسته بود به موفقیت های بین المللی در سطح قاره دست یابد درانتخابات سالیانه کنفدراسیون فوتبال آسیا نیز سال ناموفقی را سپری کرد. شاید حضورهادی عقیلی ملی پوش سپاهان درمیان 5 نامزد برترین های سال آسیا تنها دلخوشی علاقمندان به فوتبال شد.

هادی عقیلی یکی از نامزدهای کسب عنوان بهترین بازیکن سال فوتبال آسیا بود

فدراسیون کفاشیان هم که برای دومین سال پیاپی جزو نامزدهای کسب بهترین های قاره بود درسال 2009 این عنوان را نیز به ژاپنی ها باخت تا از این نظرهم دست فدراسیون او برای دفاع ازعملکردش خالی بماند.

انتخاب ایران به عنوان بهترین تیم فوتسال جهان از سوی سایت "فوتسال پلنت" معتبرترین سایت فوتسال جهان، دیگر افتخاری بود که در سایه درخشش سال گذشته تیم ملی در جام جهانی و کسب عنوان چهارمی این مسابقات بدست آمد افتخار ارزشمندی بود که نصیب فوتسال ایران شد و بخشی از انتظارات علاقمندان این رشته را برآورده کرد.

هرچند فدراسیون در سال 88 در نتیجه گیری کارنامه قابل دفاعی از خود برجای نگذاشت اما باید از برنامه های عمرانی فدراسیون درساخت و تکمیل آکادمی و هتل فوتبال و پیشبرد برنامه های آسیا ویژن در استانهای مختلف کشور به نیکی یاد کرد و آن را جزو توفیقات اجرایی فدراسیون برشمرد.

فدراسیون کفاشیان همچنین درسال 88 نگاه ویژه ای نیز به بخش بانوان داشت و تشکیل تیم های رده های سنی پایه و حضور در مسابقات و رویدادهای بین المللی بخش عمده ای برنامه های برون مرزی فدراسیون را تشکیل داد بطوری که بیشترین اعزام ها در طول سالهای اخیر در فوتبال بانوان اتفاق افتاد که می تواند سرفصل تازه ای برای حضور پررنگ بانوان ایران در جمع تیم های برتر قاره آسیا باشد.

البته حذف از مرحله دوم مسابقات مقدماتی فوتبال جام ملتهای زنان آسیا در تایلند عمده ترین ناکامی فدراسیون در بخش بانوان بود هرچند تیم ملی فوتسال بانوان با کسب عنوان چهارمی بازیهای داخل سالن آسیا در ویتنام تا حدودی ناکامی فوتبال را جبران کرد.

کمیته بانوان فدراسیون فوتبال در سازماندهی و برنامه ریزی مسابقات لیگ برترفوتبال و فوتسال نیز سال پرباری را سپری کرد که بیانگر نظام مند شدن فعالیت های این کمیته است ، هرچند نباید محدودیت های موجود در توسعه فوتبال بانوان در رشد کند این رشته در کشور را نیز نادیده گرفت تا فوتبال بانوان بتواند پاسخگوی خیل عظیم مشتاقان و علاقمندان فعالیت در این رشته باشد.

فدراسیون فوتبال درحالی روزهای پایانی سال 88 را سپری می کند که صعود به جام ملتهای 2010 قطر را باید مهمترین موفقیت فوتبال ایران درسال جاری تلقی کرد. قطبی که با انتقادات زیادی در بین مربیان و کارشناسان داخلی روبروست بسیار امیدوار است تا با قهرمانی درجام ملتهای آسیا چهره فوتبال ایران در سطح قاره را بازسازی کند.

به نظر می رسد روزهای پر بیم و امیدی در انتظار فدراسیون فوتبال است. آنچه مشخص است فدراسیون فوتبال درحال حاضر از نظر نتیجه گیری درنقطه صفر قرار دارد و استارت برای جام ملتهای آسیا ، بازیهای آسیایی گوانگژو و کمی دورتر المپیک لندن و جام جهانی آینده زده شده و باید دید فدراسیون کفاشیان از این گردنه های سخت چگونه عبور خواهد کرد.