تصمیم کنگره آمریکا پاسخ لابی صهیونیسم به موضع ترکیه در مورد غزه است

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه القدس العربی چاپ لندن نوشت که کمیته روابط خارجی کنگره آمریکا تحت فشار لابی صهیونیستم تصمیم به نسل کشی نامیدن اقدام دولت عثمانی در جنگ جهانی اول علیه ارامنه گرفته است.

بر این اساس اگر چه پیش از این در موارد مطرح شده پیرامون این موضوع، لابی صهیونیستم جانب ترکیه را گرفته بود، اما این بار سیاستهای ضدصهیونیستی ترکیه موجب شده تا این لابی پرنفوذ علیه آنکارا دست به کار شود.

رژیم صهیونیستی و ترکیه بطور سنتی روابط نسبتا خوبی با یکدیگر دارند، با این حال این روابط خوب پس از حمله 22 روزه ارتش این رژیم به غزه و موضع گیری تند مقامهای ترکیه ای در قبال این اقدام به سردی گرایید و سپس با برخورد توهین آمیز معاون وزیر خارجه رژیم صهیونیستی با سفیر ترکیه جای خود را به تنش در روابط داد.

به اعتقاد نویسنده این مقاله "رجب طیب اردوغان" نخست وزیر ترکیه نیز که با تاکتیک های زیاده خواهانه لابی صهیونیسم روبرو شده، قصد کوتاه آمدن ندارد. وی پس از رای آوردن قطعنامه غیرالزام آور مذکور در کمیته سیاست خارجی آمریکا، بلافاصله سفیر کشورش در واشنگتن را فراخواند.

اردوغان سپس در جمع تجار ترکیه ای در این باره گفت: تصمیم این کمیته آسیبی به ترکیه نخواهد رساند، با این حال آنچه که آسیب خواهد دید روابط دو جانبه است و اگر هم منافعی در این مسئله به خطر بیافتد، تنها منافع ترکیه نیست.

در همین حال "باراک اوباما" رئیس جمهور آمریکا طی تماسی تلفنی با "عبدالله گل" همتای ترک خود از تلاش دولتش برای ممانعت از آسیب دیدن روابط آنکارا-واشنگتن خبر داد. یک مقام بلند پایه آمریکایی با بیان این مطلب گفت که اوباما قصد دارد اعضای کنگره را در جریان زیانهای ناشی از چنین مصوبه ای قرار دهد.