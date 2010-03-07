توصیه کارشناسان به کاخ سفید؛ حذف حمله نظامی به تاسیسات هسته ای ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، "مایکل ای. اوهانلون" و "بروس ریدل" طی مقاله ای که در روزنامه فایننشال تایمز منتشر شد، دو جنگ آمریکا در خاورمیانه را برای این کشور کافی دانسته و نسبت به آغاز هر جنگ دیگری در منطقه هشدار دادند.

به اعتقاد این دو کارشناس مسائل سیاسی، جنگ عراق و افغانستان دو جنگ بدنام کننده و زیانبار برای آمریکا بوده و هنوز پایان نیافته اند، از این رو درگیر شدن واشنگتن درجنگ دیگری علیه ایران نه تنها نمی تواند برنامه هسته ای این کشور را متوقف کند، بلکه بیش از پیش وجهه آمریکا را تخریب کرده و هزینه های سنگینی را به این کشور تحمیل می کند.

آنها به مقامهای کاخ سفید توصیه می کنند که گزینه نظامی را از بین گزینه های خود حذف کرده و به فکر راهکارهای دیگر باشند. بر این اساس هر چند تحمل یک ایران هسته ای برای واشنگتن دشوار خواهد بود، اما این مسئله بسیار بهتر و کم هزینه تر از به راه انداختن جنگ علیه تهران است.

درعین حال اوهانلون بعنوان کارشناس سیاست خارجی و رئیس بخش مطالعات خاورمیانه "موسسه تحقیقاتی بروکینگز واشنگتن "، مقام های آمریکا را فاقد توان اقدام نظامی علیه ایران می داند.

وی در مقاله دیگری که در سایت این موسسه منتشر کرده با اشاره به وجود پدیده حمله نظامی در سیاست خارجی ایالات متحده، حمله به ایران را خارج از توان دولت های پیشین و کنونی این کشور دانسته و توصیه می کند که مقام های کاخ سفید برای ترغیب ایران در مورد برنامه هسته ای اش از راه حل دیپلماسی و گفتگو استفاده کنند.

اوهانلون در تشریح این مسئله می افزاید: آمریکا برای حمله فاقد اعتبار لازم است، این کشور در حال حاضر درگیر دو جنگ نفس گیر در منطقه بوده و در صورت آغاز جنگی دیگر، موقعیت خود در عراق و افغانستان را از دست داده و نیز به راحتی از طریق این دو منطقه قابل انتقام گیری است.

وی همچنین معتقد است که آمریکا هرگز توان نابودی تاسیسات هسته ای و متوقف ساختن برنامه هسته ای ایران را ندارد چرا که حتی یک عملیات نظامی نیز نمی تواند از پیشرفت برنامه هسته ای ایران جلوگیری کند.