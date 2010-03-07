سفر دوره ای وستروله به آمریکای لاتین با هدف گسترش روابط

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان،"گیدو وستروله" وزیر خارجه آلمان سفر یک هفته ای خود به منطقه آمریکای لاتین را امروز یکشنبه با سفر به آرژانتین آغاز کرد.

وی پس از توقفی کوتاه در بوینس آیرس و دیدار با "کریستینا کرشنر" رئیس جمهوری آرژانتین برای بازدید از مناطق زلزله زده راهی شیلی شد. قرار است وستروله پس از دیدار با مقامهای شیلی این کشور را به مقصد اروگوئه و برزیل ترک کند.

وزیر خارجه آلمان همچنین پیش از آغاز این سفر یک هفته ای که طولانی ترین سفر خارجی وی نیز به شمار می رود، طی تماسی تلفنی با "هیلاری کلینتون" همتای آمریکایی خود در مورد اوضاع منطقه و شرایط مناطق زلزله زده سخن گفت. کلینتون به تازگی از سفر شیلی بازگشته است.

بر این اساس وستروله به منظور گسترش مناسبات تجاری به همراه یک هیئت اقتصادی راهی برزیل می شود و برنامه بعدی وی نیز سفر به اروگوئه و دیدار با "خوزه موجیکا" رئیس جمهور این کشور عنوان شده است.

این سیاستمدار آلمانی که ریاست حزب دمکرات آزاد را بعهده دارد پیش از این از آمریکای لاتین بعنوان قاره ای که همچنان مورد بی توجهی قرار گرفته نام برده و اعلام کرده بود که قصد دارد روابط برلین با این منطقه را بهبود بخشد.