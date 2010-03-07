کرزای خواستار حمایت قبایل افغان از دولت خود شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "حامد کرزای" رئیس جمهوری افغانستان که بطور غیرمنتظره ای راهی منطقه مارجه در جنوب این کشور شده بود، خواستار حمایت قبایل محلی از دولت خود شد.

وی در جمع حدود 300 تن از سران قبال در این منطقه از ولایت هلمند، از آنها خواست که به منظور بازسازی و ایجاد امنیت در افغانستان، دولت وی را مورد حمایت خود قرار دهند.

کرزای درعین حال تاکید کرد که کابل بر تعهدات خود مبنی برایجاد ثبات و امنیت در کشور پایبند است. وی ضمن ابراز خوشحال خود از اینکه توانسته است شخصا به مناطق عملیاتی بیاید، از کشته شدن شمار زیادی ازغیرنظامیان افغان در جریان این عملیات ابراز تاسف کرد.

بر این اساس دراین دیدار ژنرال"استنلی مک کریستال" فرمانده نظامیان خارجی مستقر درافغانستان و شماری ازمقامهای کشوری و لشکری این کشور کرزای را همراهی می کردند.

در همین حال پلیس ولایت بگلان اعلام کرد طی درگیریهایی که بین نیروهای طالبان و شبه نظامیان حزب اسلامی به سرکردگی "گلبدین حکمتیار" در منطقه جنگل باغ رخ داده، 40 تن از نیروهای حکمتیار و 20 تن از طالبان کشته شده اند.

وزارت کشور افغانستان نیز با تایید این خبر از اعلام شمار کشته شدگان این درگیری خودداری کرد. حکمتیار طی سالهای دهه 1980 میلادی از رهبران مقاومت افغان در برابر نیروهای اشغالگر شوروی بود و در سالهای نخستین دهه 1990 نیز به مدت کوتاهی قدرت را در افغانستان بدست گرفت.

وی به تازگی اعلام کرده است در صورت خروج نظامیان خارجی از افغانستان حاضر به مذاکره با دولت است. این در حالی است که سرکردگان طالبان صمن رد هر گونه مذاکره با کابل از ادامه نبرد خود علیه نظامیان خارجی و دولت مرکزی خبر داده اند.