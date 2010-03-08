  1. استانها
  2. خوزستان
۱۷ اسفند ۱۳۸۸، ۹:۳۹

تمام تاسیسات آبرسانی در خوزستان تا یکسال آینده هوشمند می شود

تمام تاسیسات آبرسانی در خوزستان تا یکسال آینده هوشمند می شود

اهواز - خبرگزاری مهر: مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خوزستان از هوشمند کردن تمام تاسیسات آبرسانی در سطح استان طی یکسال آینده خبر داد.

محسن پویا در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز اظهار داشت: در حال حاضر تاسیسات شهرهای آبادان، خرمشهر، شادگان، لالی و دزفول به سیستم تله متری که قابلیت هوشمندکردن تاسیسات آبی را دارد، مجهز هستند.

وی با تاکید بر تسریع در هوشمند کردن تاسیسات آبرسانی به مشترکان در سطح استان، اظهار داشت: بر اساس این روش، تمام تاسیسات آب توسط نرم افزار و سیستم هوشمند به صورت متمرکز، هدایت و اداره خواهند شد.

رئیس هیئت مدیره آبفای خوزستان با بیان اینکه اجرای کامل این سیستم می تواند در کاهش قیمت تمام شده تولید آب برای آبفا موثر باشد، گفت: پایداری شبکه و فشار آن، افزایش بهره وری و کاهش هزینه از جمله مزایای این این سیستم است.

پویا اذعان داشت: ثبت داده ها و پایش مستمر شبکه از اولویت های کاری این سیستم است.

کد مطلب 1047428

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها