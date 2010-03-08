تمام تاسیسات آبرسانی در خوزستان تا یکسال آینده هوشمند می شود

محسن پویا در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز اظهار داشت: در حال حاضر تاسیسات شهرهای آبادان، خرمشهر، شادگان، لالی و دزفول به سیستم تله متری که قابلیت هوشمندکردن تاسیسات آبی را دارد، مجهز هستند.

وی با تاکید بر تسریع در هوشمند کردن تاسیسات آبرسانی به مشترکان در سطح استان، اظهار داشت: بر اساس این روش، تمام تاسیسات آب توسط نرم افزار و سیستم هوشمند به صورت متمرکز، هدایت و اداره خواهند شد.

رئیس هیئت مدیره آبفای خوزستان با بیان اینکه اجرای کامل این سیستم می تواند در کاهش قیمت تمام شده تولید آب برای آبفا موثر باشد، گفت: پایداری شبکه و فشار آن، افزایش بهره وری و کاهش هزینه از جمله مزایای این این سیستم است.

پویا اذعان داشت: ثبت داده ها و پایش مستمر شبکه از اولویت های کاری این سیستم است.