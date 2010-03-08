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۱۷ اسفند ۱۳۸۸، ۹:۲۹

6500 نهال به دانش آموزان ماهشهری اهدا شد

6500 نهال به دانش آموزان ماهشهری اهدا شد

اهواز - خبرگزاری مهر: به مناسبت آغاز هفته منابع طبیعی و با همکاری اداره محیط زیست سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی طرح «مدرسه سبز» با اهدای بیش از شش هزار و 500 نهال مثمر و غیر مثمر بین دانش آموزان در شهرستان ماهشهر اجرا شد.

رئیس اداره محیط زیست این سازمان در این خصوص به خبرنگار مهر در ماهشهر گفت: در طرح مدرسه سبز، پنج هزار تن از دانش آموزان مدارس شهرهای « بعثت و چمران» با مشارکت داوطلبانه، ضمن تحویل گرفتن نهال درختان مثمر و غیر مثمر از نهالستان بوستان بزرگ ارم واقع در حاشیه رودخانه جراحی محیط زندگی و تحصیل خود را با کاشتن این نهال ها، سرسبز می کنند.

حسین نژادبهادری ترغیب دانش آموزان برای مشارکت در فعالیت های اجتماعی و آشنایی با فرهنگ پاسداشت منابع طبیعی را از اهداف طرح « مدرسه سبز» اعلام کرد و اظهار داشت: اداره محیط زیست سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی با همکاری شرکتهای پتروشیمی مستقر در منطقه ویژه، در راستای التزام عملی به تحقق شعارهای خود، زمینه و امکانات مساعد برای تهیه و توزیع این نهال ها فراهم آورده تا به ترمیم پوشش گیاهی در منطقه که بر اثر نامساعد بودن هوا و نوع خاک اغلب بایر و کم پوشش است، کمک شایان توجهی کند.

وی همچنین التزام به استاندارهای گواهی جهانی مدیریت کیفیت محیط زیست  و اجرا و پیاده سازی آن را از اهداف این اداره برشمرد و خاطر نشان ساخت: به منظور حفظ و حراست از منابع طبیعی موجود در منطقه کارشناسان این اداره در طول سال وضعیت محیط زیستی منطقه را پایش و نسبت به ثبت و گزارش تازه ترین تغییرات اقدام ورزیده و طرح های متعدد دیگری به مرحله اجرا می گذارند.

کد مطلب 1047436

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