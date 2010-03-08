1500 کلاس برای اسکان مسافران نوروزی گلستان مهیاست

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، فریدون فعالی شامگاه یکشنبه به خبرنگاران در گرگان افزود: همجنین 17 هتل با 950 تخت و 13 میهمانپذیر با 634 تخت، 24 منزل استیجاری با ظرفیت پذیرش حداقل 130نفر، 17 سالن تربیت بدنی برای مواقع ضروری وبارندگی، 100 مسجد و بیش از 100 چادر اسکان موقت، 17 سالن ورزشی برای اسکان اضطراری و 22 واحدآموزشی ذخیره در ایام پیک مسافر وظیفه اسکان مسافران نوروزی را برعهده دارند.

وی افزود: 28 آژانس مسافرتی نیز به طور کشیک در این ایام خدمات ارائه می دهند که هفت مورد از این دفاتر دارای مجوز بند الف هستند.

دبیر ستاد تسهیلات سفرهای گلستان بیان داشت: 60 پرواز در این ایام از فرودگاه گرگان انجام خواهد شد و طرح نظارت بر عملکرد سیستم حمل ونقل به اجرا درخواهد آمد همچنین کاروان راهیان نور نیز با اعزام 55 اتوبوس عازم می شود.

فعالی یادآور شد: 40 پایگاه اورژانسی دانشگاه علوم پزشکی، 38 ایستگاه فعال پلیس و 40 پایگاه خدمات ترافیکی، بسیج هفت هزار نفر از نیروهای انتظامی، فعالیت 43 قاضی و استقرا ستاد امر به معروف و نهی از منکر در تفرجگاه ها جهت امنیت مسافران، رسیدگی به شکایات، اطلاع رسانی در چهار حوزه رادیو، تلویزیون، خبر و رادیو ترکمنی و برنامه های مردم و مسئولان و معرفی جاذبه های استان از دیگر تمهیدا ت اندیشیده شده دراین ایام است.

رئیس سازمان میراث فرهنگی گلستان افزود: با توجه به فعالیت کمیته پشتیبانی این ستاد دو اکیپ امداد جاده ای، 280 دستگاه خودپرداز، 130 مرکز عرضه مستقیم توزیع میوه، 21 بیمارستان، درمانگاه های شبانه روزی، 50 آمبولانس و 60 تخت ICU، 86 تخت CCUو 27 تخت NICU از جمله امکانات برای ارائه خدمات به مسافران است.

فعالی همچنین به حضور عمو نوروز در ورودی شهرها در لحظه تحویل سال و برپایی 10 سفره هفت سین و هفت نمایشگاه صنایع دستی و سوغات در این ایام در کنار نمایشگاه های هنرهای تجسمی و اجرای برنامه های شادمانه و اجرای کنسرت های موسیقی و برنامه های شاد در روز 13 فروردین اشاره کرد.

وی عنوان کرد: مسابقه بزرگ عکس مسافران درخصوص شناخت استان نیز در بدو ورود شهر ها با ارائه فرم های مخصوص به مسافران به اجرا درخواهد آمد و با برنامه ریزی های صورت گرفته از اولین مسافران نوروزی که درلحظه تحویل سال وارد استان شده اندبا اهدائ هدایای تجلیل می شود.



مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان گلستان خاطرنشان کرد: پایگاه های امداد جاده ای و اکیپهای راهداری، بالگرد و 42 مرکز توزیع سوخت و جایگاه CNG نیز در این ایام فعال هستند وارائه خدمات می دهند.

فعالی همچنین به توقف فعالیت عمرانی و حفاری شهرداری ها در این ایام جهت رفاه حال مسافران اشاره کرد و گفت: در مراکز تفرجی استان در صورت آلوده بودن آب ، پارچه های هشدار دهنده نصب می شود.

وی به انتشار 500 هزار اقلام تبلیغاتی استان در قالب کتابچه راهنمای گردشگری و بروشورهای شهرستانی، کارت پستال و چاپ و انتشار سه هزار فرم نظرسنجی و به کارگیری بیش از25 نیرو جهت تیم نظر سنجی و آمارگیری و استقرار سه چادر آمارگیر ی در مبادی ورودی استان اشاره کرد.