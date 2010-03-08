به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان احمد صادقی شامگاه شنبه در نشستی خبری با اصحاب رسانه افزود: در پیش از برنامه چهارم نزدیک به یک هزار و 64 هکتار از بافتهای فرسوده سراسر کشور احیاء شد و در برنامه چهارم نیز این روند با رشدی بیش از سه برابر به سه هزار و 418 هکتار رسید که در مجموع نزدیک به هفت درصد از بافتهای فرسوده تا پایان برنامه چهارم احیا خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر نزدیک به 93 درصد از بافتهای فرسوده کشور باقی مانده است، تصریح کرد: اتمام این مهم تا پایان برنامه پنجم میسر نخواهد بود و برای این پنج سال نزدیک به 16 درصد از بافتهای فرسوده را احیاء می‌کنیم که در مجموع می‌توان گفت نزدیک به 23 درصد از بافتهای فرسوده کشور تا پایان این زمان احیاء شده است.

معاون وزیر مسکن و شهرسازی در ادامه با اشاره به اینکه بافتهای فرسوده نفوذناپذیر هستند و برای ساخت و ساز در این بافتها برای حمل مصالح با مشکل روبرو می شویم، گفت: در این راستا دولت سعی بر ایجاد معابر و دسترسی‌ها دارد تا مردم بتوانند عملیات ساخت و ساز را به راحتی به انجام رسانند.

مدیرعامل شرکت مادرتخصصی عمران و بهسازی شهری با اشاره به اینکه دولت توجه ویژه‌ای نسبت به احیا بافتهای فرسوده کشور دارند، اظهار داشت: در آذر ماه سال جاری مصوب شد تا از خط اعتباری مسکن مهر 30 هزار واحد مسکونی نیز به این مناطق اختصاص یابد که از زمان ابلاغ آن تاکنون بیش از 21 هزار واحد مسکونی به بانکها معرفی شده‌اند که از این تعداد نیز نزدیک به پنج هزار واحد قسط اول وام خود را نیز دریافت نموده‌اند.

وام بافتهای فرسوده از 15 میلیون به 20 میلیون تومان افزایش یافت

صادقی همچنین با اشاره به اینکه پیش از این مبلغ 15 میلیون تومان به متقاضایان احیا منازل در بافت‌های فرسوده پرداخت می‌شد، تصریح کرد: این میزان اکنون به 20 میلیون تومان افزایش یافته که مبلغ یک میلیون تومان آن در ابتدا برای آماده سازی و تخریب تعلق می‌گیرد.

معاون وزیر مسکن و شهرسازی استانهای تهران، قم، خوزستان، آذربایجان شرقی و هرمزگان را از استانهای پیشرو در عرصه احیاء بافتهای فرسوده برشمرد و گفت: اصفهان در این میان رتبه دهم کشوری را دارد.

وی همچنین در ادامه سخنان خود یادآور شد: اصفهان در مجموع شهرستان‌های خود نزدیک به پنج هزار و 900 هکتار بافت فرسوده دارد و در شهر اصفهان نیز نزدیک به دو هزار و 157 هکتار بافت فرسوده است.

در بخش دیگری از این جلسه مدیرعامل شرکت عمران و مسکن سازان منطقه مرکزی نیز اظهار داشت: در مجموع فعالیتهای این شرکت در سه جبهه است که در مرحله اول نوسازی را در برنامه‌کاری خود قرار داده‌ایم که در این برنامه دولت در فعالیت مستقیم خود الگوسازی می‌کند که تاکنون در این عرصه نیز نزدیک به 400 واحد الگوسازی که اکثر آنها نیز واگذار شده است.

غلامرضا عمرانی تصریح کرد: این الگوها به مردم نشان می‌دهد که به چه فرمی ساخت و ساز کنند.

وی بخش دیگری از این فعالیتها را جلوه سازی شهر دانست و اظهار داشت: باز کردن معابر، بازارچه‌ها، مراکز دیگری چون حمام‌ها و ... که بازسازی می‌شود از دیگر اقداماتی است که در نهایت بدین واسطه سرمایه گذار تشویق می‌شود تا بستر سرمایه‌گذاری در چنین بافتهایی را فراهم کند.

عمرانی همچنین احیا خانه‌های تاریخی را از دیگر برنامه‌ای این شرکت برشمرد و گفت: تاکنون در سطح استان اصفهان 28 خانه تاریخی احیا شده است.

مدیرعامل شرکت عمران و مسکن سازان منطقه مرکزی در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به اهمیت بافتهای فرسوده اظهار داشت: در این مناطق چون مردم زندگی می ‌کنند ابعاد فعالیت در این مناطق فراتر از یک فعالیت عمرانی است و باید تک تک مردم در این رابطه فعالیت داشته باشند.