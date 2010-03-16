دغدغه انتخاب اماکن اقامتی در سفرهای نوروزی/راههای شناخت مکان منا

به گزارش خبرنگار مهر در ورامین، داشتن اطلاعات کافی و مفید در مورد اماکن اقامتی ایران و سایر کشورها می تواند کمک شایانی به مسافران نوروزی کند تا پس از بازگشت از سفرهایشان، حسرت انتخاب بهتر با توجه به اوضاع اقتصادیشان را نخورند. این گزارش به طور اختصار، سعی در معرفی اماکن اقامتی و مزایا و معایب آنها دارد تا کمی از دغدغه مسافران کاسته شود.

انواع اماکن اقامتی استاندارد

متل Motel: تلفیقی از دو واژه Motel و Hotel است و اساساً ماهیت بین راهی داشته و معمولاً خارج از شهرها قرار دارد. هتلی که در آن، مسافران می توانند با خودروی شخصی وارد شده و حتی خودرو را مقابل درب اتاق خود پارک نمایند.

یکی از مشخصه های اصلی متل ها عدم وجود لابی در آنهاست، چرا که میهمانان به مجرد وارد شدن به متل، بدون نیاز به پیاده شدن، کلید اتاق خود را از مسئول پذیرش دریافت نموده و مستقیماً به سمت اتاق خود رانندگی می نمایند.

هتل پانسیون Hotel Pension: در شهر واقع شده و تعدادی اتاق، سالن غذاخوری – به اندازه ای که بتواند غذای ساکنان اتاقها را تأمین نماید – کتابخانه و سالن مطالعه و اتاق تلویزیون در آن پیش بینی و آماده شده است.

پانسیون معمولاً اتاق را به صورت ماهانه و یا سالانه اجاره داده و مشتریان دیگری را از خارج هتل برای صرف غذا نمی پذیرد. بر همین اساس معمولاً سالن غذاخوری پانسیون فقط به اندازه احتیاج اتاق ها در نظر گرفته می شود.

در پانسیون ها مقررات خاصی وجود دارد و مسافران می بایست در ساعات معیّنی برای صرف صبحانه، نهار و شام سر میز حاضر شوند و تا ساعت مشخصی نیز درب ورودی پانسیون باز است.

ریزورت هتل Resort Hotel: به هتل هایی اطلاق می شود که معمولاً نزدیک چشمه های مواد معدنی و یا ساحل قرار دارند. (هتل های مخصوص استراحت)

هتل آپارتمان Apartment Hotel: هتل مکانی است برای اقامت تا در آن از مسافر پذیرایی شود؛ حال اگر امکان پذیرایی در هتل کاهش یابد، هتل آپارتمان شکل می گیرد.

در هتل آپارتمان، وسایل آشپزی وجود دارد و نیازی به رستوران احساس نمی شود. اقامت در هتل آپارتمان بسیار شبیه به اجاره آپارتمان است، با این تفاوت که قرارداد اجاره ای وجود ندارد و مسافر هر وقت بخواهد می تواند با هتل تسویه حساب نموده و آنجا را ترک نماید.

بر خلاف هتل ها که دارای شرایط سختی هستند، هتل آپارتمانها دارای انعطاف پذیری بالائی بوده و انواع بسیار متفاوتی دارند.

آنها معمولاً شبیه هتل ها ساخته می شوند، دارای تعداد زیادی آپارتمان هستند؛ دوره اقامت در آنها بسیار متفاوت بوده و از چند روز تا چند ماه متغیر است.

معمولاً قیمت آنها از هتل های هم ردیف پایین تر است و مسافرانی که در آن اقامت می گزینند، آنجا را به مثابه خانه خود انگاشته که موقتاً از محل اصلی زندگی آنها به دور است؛ بنابراین همه امکانات یک خانه، در هتل آپارتمان نیز فراهم است.

انواع ستاره هتل ها و امکانات آنها

هتل های 2 ستاره: تمیزی، راحتی و دکوراسیون منظم و هماهنگ از الزامات این هتل ها می باشد. ارائه رتبه دو ستاره، مستلزم داشتن بعضی و نه همه موارد زیر است:

خانه داری بسیار خوب، دکوراسیون جذاب و وجود تلویزیون رنگی در تمام اتاقها، مبلمان با کیفیت، دارای رستوران با قابلیت ارائه سرویس در هر وعده غذایی، استخر شنا، خدمات رسانی به اتاق ها، ورودی هتل با ظرفیت مناسب، تخت هایی با اندازه معمولی و بزرگتر، سرویس حمام خوب و زیبا، قفسه های کافی، امکانات تفریحی، حوله و صابون با کیفیت بالا و پرسنل آموزش دیده.

هتل های 3 ستاره: در هتل سه ستاره، خدمات به طور کامل ارائه می گردد و به طور شایسته مدیریت می شود، این نوع هتل ها دارای چشم انداز زیبا و امکانات گسترده اند. ارائه رتبه سه ستاره، مستلزم داشتن بعضی و نه همه موارد زیر است:

نظافت و خانه داری و نگهداری عالی، هال ورودی بزرگ با طراحی جذاب، فضای پذیرش فعال 24 ساعته، اتاق های بزرگ و راحت، بدون سر و صدا با نور کافی و فضای نشیمن با دکوراسیون جذاب و گاهی نقاشی روی دیوار، مبلمان با کیفیت بالا، سیستم مرکزی تهویه هوا و سیستم حرارتی، اتاق های مفروش شده با کیفیت بالا و دارای تشک های عالی، ترموستات کنترل دما، سرویس حمام زیبا که بعضی از آنها دارای وسایل آرایشی، صابون و حوله با کیفیت عالی است، دارای سوئیت اتاق لوکس، محدوده زمانی سرویس دهی اتاق ها گسترده است.

وجود دو دستگاه تلفن در اتاق، یکی کنار تخت و دیگری در حمام یا روی میز، استخر شنا در محوطه ساختمان یا نزدیک آن، خدمات بیدار کردن، وجود بیش از یک رستوران با غذای عالی، امکانات تفریحی برای میهمان از قبیل سونا، گلف و ... ارایه خدمات ویژه از قبیل اتاق ملاقات و پارک اتومبیل توسط مستخدم.

هتل های 4 ستاره: این هتلها نه تنها باید کلیه خدمات لازم را ارائه دهند بلکه باید از خود هویتی داشته باشند. تأمین راحتی و آسودگی میهمانان، هدف اصلی کارکنان است و آنها آموزش دیده، کارآمد و آگاه و مؤدب هستند.

این نوع هتل ها دارای امکانات متنوعی هستند و ارائه رتبه چهار ستاره، مستلزم داشتن بعضی و نه همه موارد زیر است:

خانه داری و نگهداری فوق العاده از هتل، اتاق و فضای سبز، طراحی ساختمان به صورت خاص و جالب، هال ورودی لوکس، مبلمان بسیار خوب، فضاهای عمومی، آثار هنری، کیفیت بالای فرش و گل تازه، چشم انداز محیط طبیعی و فوق العاده، فضای مناسب و دکوراسیون جذاب برای پذیرش، تجهیزات عالی رستوران و غذاهای متنوع، خدمات رسانی عالی به اتاقها، وجود اتاقهای بزرگ با نور کافی و مبل مناسب و زیبا، در اختیار قرار دادن لباس راحت به مهمانان، سیستم روشنایی هوشمند در حمام و اتاق خواب و سایر امکانات مثل حمل و نقل، روزنامه رایگان و...

هتل های 5 ستاره: این نوع هتل ها در ردیف اول قرار دارند که قوانین و استاندارد مربوط به هتل پنج ستاره و کیفیت آن، همواره باید ثابت نگه داشته شود. ارائه رتبه پنج ستاره، مستلزم داشتن بعضی و نه همه این موارد است:

معماری و دکوراسیون زیبا و منحصر به فرد، نگهداری و خانه داری منحصر به فرد و مستمر، دارای بیش از 100 اتاق، هال ورودی، اتاق مهمان و فضای عمومی تزئین شده با کارهای هنری، مفروش شده با کیفیت بالا، لابی بسیار زیبا، دفتر پذیرش بسیار منظم در فضای کافی و آرام، دارای نگهبان و سرویس 24 ساعته، پرسنل آموزش دیده و متعهد، تزئین اتاقها با استفاده از اشیاء عتیقه، دارای 3 تلفن (کنار تخت، روی میز و داخل حمام)، دو مرتبه تمیز کردن اتاق در روز، سرویس حمام زیبا و مدرن، دارای رستوران عالی و غذاهای متنوع و سرویس غذا دهی، امکانات رستوران جذاب، سرویس حمل و نقل، مغازه و فروشگاه پوشاک، یخچال در داخل اتاقها با انواع نوشیدنی.

نکته مهم درباره ستاره هتل ها و هتل آپارتمان ها

نکته مهمی که باید درباره ستاره هتل ها و هتل آپارتمانها در نظر داشت، این است که هتل ها را از یک تا پنج ستاره طبقه بندی می نمایند در حالی که مهمانپذیرها، مهمانسراها و هتل آپارتمان ها را از یک تا سه ستاره طبقه بندی می نمایند.

به تعبیری دیگر، هتل آپارتمان 3 ستاره با هتل 5 ستاره برابری می کند و این دو نوع از مراکز اقامتی، از نظر کیفیت و خدمات دهی در گروه خودشان، بهترین هستند.

پر ستاره بودن دلیل بر کیفیت بالاتر هتل نیست

معیار قرار دادن تعداد ستاره هتل جهت انتخاب محل اقامت، ممکن است همیشه و همه جا راه حل مناسبی نبوده و شما را گمراه نماید. امروزه کشورها برای ساخت یک هتل به دنبال استاندارد یکنواختی نیستند که درجه هتل، تعیین کننده کیفیت باشد. هتل های دارای درجه پایین با ارائه خدماتی مطلوب توانسته اند صنعت گردشگری را در بخش هتلداری متحول کنند و معیارهای جدیدی را بر این صنعت حاکم سازند.

این روزها بسیاری از هتل ها به تکاپو افتاده اند تا بتوانند خدمات خود را به نحوی ارتقاء دهند که علاوه بر حفظ مشتریان قدیمی خود، افراد جدیدی را نیز به گروه مشتریان خود بیفزایند.

ارزش خدمات و سرویس دهی هتل ها با استاندارد سازی صرف تضمین نمی شود، زیرا نمونه های بسیاری از هتل های درجه پایین مشاهده شده اند که توانسته اند ارائه دهنده خدماتی باشند که حتی در هتل های پرستاره، کمتر دیده شده است.

امروزه بطور مستمر شاهد ابتکارات نو توسط هتل های کم ستاره برای جلب هر چه بیشتر میهمان می توان بود؛ بنابراین ستاره های درج شده برسردر ورودی هتل، فقط ممکن است نشان دهنده قیمت بالای آن باشد، ولی لزوماً نشان دهنده کیفیت بالاتر هتل نیست.

بایستی به این نکته نیز توجه داشت که هتل های هم درجه در دو مقصد مختلف، به هیچ وجه با هم قابل مقایسه نیستند یا حتی در یک مقصد که دارای استانداردهای قابل قبولی از لحاظ درجه بندی هتل هاست، ممکن است هتل دو ستاره ای وجود داشته باشد که نه تنها امکاناتی در حد سه ستاره دارد، بلکه از آن بالاتر نیز باشد.

بنابراین، آنچه در این راستا از اهمیت بسزایی برخوردار است، یافتن آژانس مسافرتی معتبر و استفاده از مشاوره های فنی آن می باشد.

در پایان، ذکر این نکته نیز حائز اهمیت است که بکار بردن عباراتی چون کلاس TOP ، B ، A و یا DELUX توسط آژانس های مسافرتی، صرفاً جهت انتقال مطلب به مسافران بوده و مبنای اجرائی ندارد.