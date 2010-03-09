اتلاف سرمایه بیت المال در آبسرد/ تخریب نمای ورودی و توقف ساماندهی جاده

به گزارش خبرنگار مهر در دماوند، چندی پیش ورودی "آبسرد" که از شهرهای شهرستان دماوند محسوب می شود با هزینه ای بالغ بر 30 میلیون تومان و در راستای زیباسازی این باغشهر خوش آب و هوا احداث شده بود مورد تخریب اداره راه و ترابری این شهرستان قرار گرفت.

شهردار شهر آبسرد با گلایه از وقوع چنین اتفاقی خاطرنشان کرد: برای احداث این ورودی اعتباری نزدیک به 30 میلیون تومان هزینه شده بود ولی به راحتی توسط اداره راه و ترابری مورد تخریب قرار گرفت.

علی نیازی با اشاره به برخی کاستیها در مسیرهای شهر آبسرد افزود: مسیر پایین دست شهر آبسرد تاکنون بدیل نابسامانی در طراحی موجب بروز چندین تصادف دلخراش شده است که به مرگ چند تن از همشهریان نیز انجامید و بهتر بود مسئولان امر به جای تخریب ورودی شهر به معضلات خیابانهای آن توجه می کردند.

این مسئول ادامه داد: حدود هشت سال از زمان وعده های اداره راه و ترابری برای ساماندهی مسیر "هومن" می گذرد اما هنوز این طرح با وجود عقب نشینی اراضی و همکاری مردم، اجرایی نشده و این کم توجهی مشکلاتی را برای اهالی بوجود آورده است.

وی عمر این سازه تزیینی را 10 سال عنوان کرد و اظهار داشت: چندی پیش در ملاقاتی که بین فرماندار، نماینده مردم دماوند و مسئولین شهرستانی با اهالی شهر آبسرد انجام شد موضوعات مختلفی از جمله حفظ ورودی آبسرد از موارد مطروحه بود و در این جمع مقرر گشت تا از تخریب این بنا خودداری شود اما سه ماه بعد و با وجود تلاشهای شهرداری سازه مذکور تخریب شد و از سوی مسئولان شهرستان اقدامی برای جلوگیری از آن صورت نگرفت.

نیازی گفت: اداره راه و ترابری شهرستان دماوند به بهانه در حریم راه قرار داشتن بنای ورودی شهر آبسرد اقدام به تخریب آن کرده و این در حالیست که احداث مکان فوق به 10 سال پیش بازمی گردد و شهرداری تنها برخی عملیاتهای بازسازی را به انجام رسانیده است.

آبسرد با جمعیتی بالغ بر 10 هزار نفر از شهرهای شمال شرق استان تهران و شهرستان دماوند است. آب و هوای مناسب این خطه از گذشته های دور تاکنون زبانزد پایتخت نشینان است و همواره به عنوان مکانی برای گذراندن آخرهفته ای خوش از آن یاد می شود که همین عامل، افزایش جمعیتی چهار برابری را در فصول گرم موجب می شود.