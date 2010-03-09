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۱۸ اسفند ۱۳۸۸، ۹:۱۳

اتلاف سرمایه بیت المال در آبسرد/ تخریب نمای ورودی و توقف ساماندهی جاده

اتلاف سرمایه بیت المال در آبسرد/ تخریب نمای ورودی و توقف ساماندهی جاده

استان تهران - خبرگزاری مهر: در حالیکه برای احداث نمای ورودی شهر آبسرد اعتباری نزدیک به 30 میلیون تومان هزینه شده بود این ورودی به راحتی توسط اداره راه و ترابری تخریب شد.

به گزارش خبرنگار مهر در دماوند، چندی پیش ورودی "آبسرد" که از شهرهای شهرستان دماوند محسوب می شود با هزینه ای بالغ بر 30 میلیون تومان و در راستای زیباسازی این باغشهر خوش آب و هوا احداث شده بود مورد تخریب اداره راه و ترابری این شهرستان قرار گرفت.

شهردار شهر آبسرد با گلایه از وقوع چنین اتفاقی خاطرنشان کرد: برای احداث این ورودی اعتباری نزدیک به 30 میلیون تومان هزینه شده بود ولی به راحتی توسط اداره راه و ترابری مورد تخریب قرار گرفت.

علی نیازی با اشاره به برخی کاستیها در مسیرهای شهر آبسرد افزود: مسیر پایین دست شهر آبسرد تاکنون بدیل نابسامانی در طراحی موجب بروز چندین تصادف دلخراش شده است که به مرگ چند تن از همشهریان نیز انجامید و بهتر بود مسئولان امر به جای تخریب ورودی شهر به معضلات خیابانهای آن توجه می کردند.

این مسئول ادامه داد: حدود هشت سال از زمان وعده های اداره راه و ترابری برای ساماندهی مسیر "هومن" می گذرد اما هنوز این طرح با وجود عقب نشینی اراضی و همکاری مردم، اجرایی نشده و این کم توجهی مشکلاتی را برای اهالی بوجود آورده است.

وی عمر این سازه تزیینی را 10 سال عنوان کرد و اظهار داشت: چندی پیش در ملاقاتی که بین فرماندار، نماینده مردم دماوند و مسئولین شهرستانی با اهالی شهر آبسرد انجام شد موضوعات مختلفی از جمله حفظ ورودی آبسرد از موارد مطروحه بود و در این جمع مقرر گشت تا از تخریب این بنا خودداری شود اما سه ماه بعد و با وجود تلاشهای شهرداری سازه مذکور تخریب شد و از سوی مسئولان شهرستان اقدامی برای جلوگیری از آن صورت نگرفت.

نیازی گفت: اداره راه و ترابری شهرستان دماوند به بهانه در حریم راه قرار داشتن بنای ورودی شهر آبسرد اقدام به تخریب آن کرده و این در حالیست که احداث مکان فوق به 10 سال پیش بازمی گردد و شهرداری تنها برخی عملیاتهای بازسازی را به انجام رسانیده است.

آبسرد با جمعیتی بالغ بر 10 هزار نفر از شهرهای شمال شرق استان تهران و شهرستان دماوند است. آب و هوای مناسب این خطه از گذشته های دور تاکنون زبانزد پایتخت نشینان است و همواره به عنوان مکانی برای گذراندن آخرهفته ای خوش از آن یاد می شود که همین عامل، افزایش جمعیتی چهار برابری را در فصول گرم موجب می شود.

کد مطلب 1047453

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