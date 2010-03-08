فعالیت 9 هزار کانون فرهنگی و هنری مساجد در کشور

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، حجت الاسلام سید علی حسینی خراسانی شامگاه یکشنبه در گردهمایی اعضای کانونهای فرهنگی و هنری مساجد استان کردستان اظهار داشت: در حال حاضر شمار کانون های فعال در مساجد کشور به بیش از 9 هزار مورد افزایش یافته است.

وی ادامه داد: در راستای توجه به برنامه های مختلف فرهنگی و هنری و همچنین جذب جوانان در محیط مساجد در کشور، توجه به افزایش شمار کانونهای فرهنگی و هنری مساجد در دستور کار قرار گرفته و خوشبختانه با توجه به مشارکت خود مردم به ویژه جوانان در طول سه سال گذشته اقدامات بسیار خوبی در این حوزه انجام شد.

مدیر کل نظارت و بازرسی ستاد عالی مساجد کشور در ادامه عنوان کرد: مساجد نقش تعیین کننده ای در ارائه چهره واقعی دین اسلام به نسل جوان دارند و راه اندازی کانونها در مساجد می تواند در زمینه افزایش حضور جوانان در این محیط مذهبی را فراهم نماید.

حجت الاسلام والمسلمین حسینی خراسانی با اشاره به توطئه های دشمنان نظام اسلامی بیان داشت: در حال حاضر محور اصلی توطئه های دشمنان اسلام ارایه چهره خشن و بی منطق از دین مبین اسلام است و آنها در راستای دستیابی به این اهداف شوم خود از هیچ تلاشی دریغ نخواهند کرد.

وی گفت: جایگاه مساجد در دین اسلام به عنوان کانون محبت و دانشگاه علم و اندیشه است و مسوولان امر باید در جهت تقویت این جایگاه و انتقال آن به نسل جوان تلاش کنند که خوشبختانه در حال حاضر کانونهای فرهنگی مساجد می توانند در این حوزه موثر باشد و باید استفاده لازم را از این امکان انجام داد.

مدیر کل نظارت و بازرسی ستاد عالی مساجد کشور با تاکید بر اثرگذاری روحانیت در جامعه ایرانی یادآور شد: روحانیون با تاسی از سیره نبوی (ص) و شیوه تعامل پیامبر اسلام (ص) با قشرهای مختلف جامعه و به ویژه جوانان نقش مهمی در جذب نسل جوان به مساجد و کیفی سازی فعالیت های فرهنگی و هنری در مساجد دارند.

در این گردهمائی که به مناسبت سالروز تاسیس کانونهای مساجد برگزار گردید، بیش از 40 نفر از مدیران کانون های فرهنگی هنری مساجد این استان، ائمه جمع و جماعات شهرستانهای استان کردستان، رابطین و برگزیدگان علمی و فرهنگی کردستان مورد تجلیل و تقدیر قرار گرفتند.

استان کردستان دارای 120 کانون فرهنگی و هنری فعال با 18 هزار عضو شامل 12هزار زن و پنج هزار مرد است و تا پایان سال جاری 23 کانون جدید نیز به جمع کانون های فرهنگی و هنری فعال مساجد استان کردستان افزوده می شود.