به گزارش خبرنگار مهر، تیم ایران در این رقابت‌ها تا دیدار فینال کشتی‌های زیبایی را به نمایش گذاشت و کسب سه پیروزی دلنشین مقابل تیم‌های آذربایجان، آمریکا و ازبکستان یک استارت خوب برای حضور در دیدار فینال و رویارویی با قدرت همیشگی کشتی دنیا، روسیه بود.

ملی پوشان کشورمان در دیدار با روسیه کشتی‌های زیبایی را به نمایش نگذاشتند و بخصوص مهره‌های کلیدی ما در یک لحظه غفلت مغلوب حریفان روس خود شدند. در مسابقه فینال به خوبی مشخص بود که "جامبولات تدیف"، سرمربی روسیه دست کشتی گیران ایرانی را خوانده بود و نفرات ما هربار که اقدام به زیرگیری می کردند در تله حریف گرفتار می شدند و از همه مهمتر اینکه روس‌ها این بار بدور از شگرد کشتی ما یعنی زیرگیری، با فنون بالا و پرتابی نفرات سرشناس تیم ایران نظیر تقوی و گودرزی را شکست دادند که این موضوع می تواند یک هشدار برای ملی پوشان کشتی کشورمان باشد.

رحیمی یک مهره قابل اتکا در وزن 55 کیلوگرم



حسن رحیمی موفق ترین ملی پوش تیم ایران در این رقابت‌ها بود. کسب سه پیروزی مقابل کشتی گیران آذربایجان، آمریکا و "نریمان اسرافیلوف" روس نشان داد که رحیمی با توجه به وزن مناسب و پیشرفت فنی می تواند در آینده یک مهره قابل اتکا برای کشتی ایران باشد. در همین وزن عباس دباغی تنها در یک دیدار به میدان رفت که با شکست مقابل حریفی گمنام از ازبکستان همراه بود و نمی توان در مورد عملکرد وی اظهار نظری دقیق داشت.

احمدی نیازمند تمرینات سخت



در وزن 60 کیلوگرم سعید احمدی کشتی گیر مازندرانی در سه دیدار به میدان رفت. شکست مقابل "زلیم خان حسین‌اف" آذربایجانی نفر پنجم المپیک پکن و "بسیک کودوخوف" روس دارنده مدال طلای این رقابت‌ها نشان داد که این کشتی گیر برای رسیدن به پله‌های افتخار نیازمند تمرینات سخت و فشرده و از طرفی حضور در میادین بیشتر است. در همین وزن مصطفی آقاجانی نیز در تنها دیدار خود براحتی حریف ازبک را شکست داد.

درسی که تقوی از کشتی گیر روس گرفت



در وزن 66 کیلوگرم مهدی تقوی قهرمان جهان در سه مبارزه خود طی دو دیدار آسان حریفانی از آذربایجان و ازبکستان را شکست داد اما در دیدار فینال مقابل "آدام باتیروف" در یک لحظه غفلت باخت تا از این شکست برای رقابت‌های جهانی سال آینده در مسکو درس‌های زیادی بیاموزد. تقوی خود پیش از اعزام به مسکو اعلام کرده بود پس از رقابت‌های جهانی تمرینات منظمی را نداشته و این شکست می تواند بزرگترین درس برای کشتی گیر پل سفیدی باشد. در همین وزن مصطفی حسین خانی جوان در یک دیدار حریف آمریکایی را شکست داد تا قابلیت‌های خود را نشان دهد.

گودرزی مغلوب خودش شد



صادق گودرزی در وزن 74 کیلوگرم در دو کشتی زیبا و دیدنی به راحتی "شمس الواریف" آذربایجانی و "ترنت پالسون" آمریکایی را شکست داد. این دو کشتی گیر عنوان دار بوده و پیروزی گودرزی مقابل آنها قابل تقدیر بود اما این کشتی گیر جوان در دیدار با حریفی گمنام از روسیه به نام "انور گودیف" کشتی‌های همیشگی خود را به نمایش نگذاشت و همچون مهدی تقوی فن بالا و پرتابی خورد و در حالی که از حریف خود پیش بود در اثر یک لحظه غفلت و عدم مدیریت کشتی نتیجه را واگذار کرد تا بیاموزد کشتی تا ثانیه‌های پایانی ادامه دارد. در همین وزن ریاحی در تنها کشتی خود حریف ازبکستانی را مغلوب کرد.

لشکری برای رودررو شدن با بزرگان آماده نیست



در وزن 84 کیلوگرم احسان لشکری با دو شکست مقابل "هربرت" آمریکایی دارنده مدال نقره جهان و "قادس‌اف" روس نفر پنجم رقابت‌های جهانی و پیروزی مقابل "تمرزاف" آذری نشان داد برای رسیدن به سطح اول کشتی و تبدیل شدن به یک کشتی گیر ششدانگ نیازمند تمرین و ممارست بیشتر است و هنوز برای رودررو شدن با کشتی گیران بزرگ آماده نیست.

یزدانی همه را امیدوار کرد



رضا یزدانی که پس از یکسال دوری از میادین بزرگ کشتی این بار در وزن 96 کیلوگرم در رقابت‌های جهانی حاضر شده بود با پیروزی مقابل "کیتویف" روس و انتقام از این حریف سرشناس خود و گذشتن از سد حریف آمریکایی و یک شکست مقابل "گازیموف" آذری نشان داد می تواند در آینده حرف‌های زیادی برای گفتن داشته باشد و بارقه های از امید را برای آینده این وزن ایجاد کرد.

شجاعت قابل تحسین کادر فنی در وزن 120 کیلوگرم



فردین معصومی در دو دیدار خود ابتدا از "علی عیسی‌اف" آذربایجانی انتقام گرفت اما مقابل "تراول دلاگنف" کشتی گیر جوان و آینده دار آمریکا شکست خورد تا کادر فنی را مجاب کند در دیدار با ازبکستان و روسیه به آذرشکیب جوان میدان بدهد. این کشتی گیر جوان با شکست حریف ازبک مقابل "بلال ماخوف" روس ضربه فنی شد اما جسارت کادر فنی در میدان دادن به این کشتی گیر جوان قابل تقدیر بود و این امر می تواند یک فصل نو در گذشتن از با تجربه‌ها و میدان دادن به جوانان باشد.

بهرحال جام جهانی روسیه با کسب پنجمین عنوان نایب قهرمانی تیم ایران به پایان رسید اما این میدان یک درس و تجربه بزرگ برای کادر فنی تیم ملی کشتی بود تا برای رقابت‌های جهانی که سال آینده در مسکو برگزار می شود، آماده شده و از شکست کشتی گیران مطرح ما مقابل حریفان روس درس بگیرد تا کشتی ما در رقابت‌های جهانی سال آینده که از اهمیت بسیار بالاتری نسبت به جام جهانی برخوردار است بتواند نتایج ایده‌آلی را کسب کند.