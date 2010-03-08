شیرجهانی اولین مدال جهانی بانوان را کسب کرد/ روز بدشانسی تکواندو ایران

به گزارش خبرنگار مهر، دومین روز از رقابت‌های تکواندو قهرمانی نوجوانان جهان با آسیب دیدگی دو عضو تیم پسران ایران و کسب دو مدال برنز برای کاروان ورزشی کشورمان پیگیری شد.

تیم ایران در دومین روز این رقابت‌ها پنج نماینده داشت که در بین آنها مریم شیرجهانی به مدال برنز جهان دست یافت. او که چند روز قبل موفق به کسب مدال نقره رقابت‌های انتخابی المپیک و مجوز حضور در اولین دوره المپیک نوجوانان شده بود در رقابت‌های جهانی هم با دستیابی به یک مدال برنز به عنوان اولین بانوی تکواندوکار ایرانی موفق به کسب مدال جهانی شد.

شیرجهانی در وزن 44- کیلوگرم در دور نخست استراحت داشت، سپس "پرتو گارسیا" از اسپانیا را با نتیجه 7 بر 4 از پیش رو برداشت. وی در دور سوم مقابل "یو چیا" از تایوان با نتیجه 7 بر 6 صاحب پیروزی شد و به مرحله نیمه نهایی راه یافت. شیرجهانی برای رسیدن به دیدار نهایی باید با "لویسه چیانه" از آمریکا مبارزه می کرد که در این مسابقه با نتیجه 16 بر 5 مغلوب شد و به مدال برنز جهان دست یافت.

همچنین در وزن 48- کیلوگرم پسران، دانیال احمدی دور نخست را استراحت داشت، وی سپس "نیکولادیس" از یونان، "وینک کاوالیوس" از مجارستان و "کریستین سیگارا" از اسپانیا را با اقتدار پشت سر گذاشت و به نیمه نهایی راه پیدا کرد. احمدی در این مرحله مقابل "الاحمد" ار اردن یک مبارزه دیدنی و جذاب را به تصویر کشید اما داور این دیدار با دو اخطار منفی بی دلیل که یکی از آنها در ثانیه‌های پایانی بود باعث شد تا احمدی در عین شایستگی برای رسیدن به دیدار نهایی به مدال برنز بسنده کند.

اما نماینده ایران در وزن 51- کیلوگرم پسران دور اول به دیدار نماینده چین تایپه رفت. "هسیانگ" در این دیدار دوبار به خطا با مشت به صورت رامین محمودی کوبید که باعث شکستگی بینی احمدی شد. این دو خطا که از چشم داور پنهان ماند باعث نشد تا نماینده با غیرت ایران بازنده از میدان خارج شود.

محمودی با همان بینی شکسته و بانداژ شده با چاشنی غیرت ایرانی دور دوم هم مقابل "پاسکال لاگانیره" از کانادا به برتری دست یافت و به دور سوم راه یافت. وی در این مرحله باید از سد "رومن رادینگوئز" مکزیکی می گذشت تا مدال برنز خود را قطعی می کرد اما شرایط جسمانی به او اجازه ارائه یک مبارزه پایاپای را نداد و بازنده از میدان خارج شد.

تیم ایران روز گذشته یک آسیب دیده دیگر هم داشت. مهرشاد خلیلی در وزن 73- کیلوگرم در بازی اول خود مقابل "ساماکوف" بلاروس در حالی که به لحاظ امتیازی از حریفش پیش بود از ناحیه پا دچار آسیب دیدگی شد و نتوانست به بازی ادامه دهد.

ضمن اینکه فاطمه روحانی در وزن 63- کیلوگرم در دور اول نماینده مصر را شکست داد اما در ادامه به حریفی از کره جنوبی باخت و حذف شد.

هشتمین دوره رقابت‌های تکواندو قهرمانی نوجوانان جهان در تیخوانای مکزیک جریان دارد.