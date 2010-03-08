عربستان؛ ولخرج ترین بازیگر انتخابات عراق

با دیداری که اخیرا ایاد علاوی با پادشاه عربستان و رئیس سازمان اطلاعات این کشور انجام داد، فعالیت های پشت پرده ریاض برای تاثیر گذاری بر روند انتخابات عراق جنبه علنی ورسمی بیشتری به خود گرفت.

در اینکه رهبر یک حزب سیاسی عراقی که خود را اپوزیسیون دولت حاکم معرفی می کند با سیاستمداران کشورهای همسایه دیدار کند مسئله ای قابل درک است اما دیدار علنی وی با رئیس سازمان اطلاعات آن کشور آن هم کشوری که سازمانش متهم به صدور تروریسم به کشورش می باشد مسئله ای بسیار قابل تامل محسوب می شود.

از زمان سقوط صدام حسین و بخصوص پس از آنکه مشخص شد آمریکا در مقابل خواست اکثریت شیعه عراقی به شکل حداقل ظاهری تسلیم شده و از زمانی که شیعیان موفق شدند قدرت را به دست بگیرند، نقش تخریبی عربستانی ها شدت گرفت تا به هر شکل ممکن بر روند دمکراسی درعراق که نتیجه آن قدرت گرفتن شیعیان در این کشور است تاثیرگذاری کند.

به گفته یکی از تحلیلگران عراقی برای عربستانی ها تفاوت نمی کند که این امر چگونه تحقق یابد، آنها حاضرند این هزینه ها را بپردازند حال این پول به گروه های تروریستی وانتحاری برسد یا جیب برخی از سیاستمداران عراقی را پر کند تفاوتی ندارد، تنها هدف که همانا جلوگیری از قدرت گرفتن هرچه بیشتر شیعیان است باید درعراق تحقق یابد.

برای کشوری که تاکنون حاضر به افتتاح سفارتخانه واقعی برای عراق در ریاض نیست و تاکنون اجازه سفر نوری مالکی نخست وزیر منتخب عراق را تنها به دلیل شیعه بودن به عربستان نمی دهد، اعلام حمایت این دولت اسلامی از جریانی که داعیه جدایی دین از سیاست دارد چگونه می تواند تفسیر شود.

به هر شکل حضور علاوی وچند شخصیت مخالف دولت مالکی در عربستان نشان داد که این کشور تمامی توان مالی وسیاسی خود را در انتخابات عراق به حمایت از ائتلاف العراقیه اختصاص داده است، مسئله ای که به وضوح از تیزرهای تبلیغاتی رسانه های مختلف عربستانی از جمله العربیه کاملا هویداست، شبکه ای که گفته می شود مدیریت کلان آنرا سازمان اطلاعات وامنیت عربستان عهده دار است.

به اعتقاد برخی از صاحبنظران عربستان به تصور آنکه ساختار حزبی عراق به جناح بندی های حاکم بر لبنان شبیه است تلاش کرد تا با حمایت از یک شیعه لائیک عملا اوضاع وقطب بندی ها حاکم برعراق را برهم بزند، دولتمردان ریاض حتی پای از این هم فراتر نهاده وبه مسعود بارزانی پیشنهاد کردند در مقابل دریافت مقادیر هنگفتی پول به عنوان کمک به منطقه کردستان عراق با مخالفان مالکی ائتلاف کرده یا به تعبیری رو در روی شیعیان درعراق قرار گیرد.

این اخبار به خودی خود پرسش های را نزد بسیاری از صاحبنظران به وجودمی آورد که برهم خوردن معادلات قدرت در عراق چه نفعی برای عربستان خواهد داشت؟

آیا استقرار سیاسی در کشوری همواره بحران زده با منافع عربستان منافات دارد ؟

آیا ریاض به دنبال برهم زدن روند دمکراسی شدن عراق از طریق اهرم های تروریستی اش می باشد؟

و دست آخر اینکه به طور خلاصه ابعاد دخالت عربستان در انتخابات عراق تا چه میزان است؟

امروز کمتر تحلیلگر واقعا بی طرفی را در عراق می توان یافت که از اقدامات وطرح های منفی وحتی تخریبی عربستان علیه کشورش شکوه وشکایت نداشته باشد. به اعتقاد این کارشناسان اصلی ترین ومهمترین دلیل این مقابله نگرانی خانواده حاکم عربستان از کپی برداری شدن از ساختار عراق در کشورشان وشورش اکثریت خاموش علیه اقلیت حاکم گردد.

البته این نگرانی تنها مختص حاکمان ریاض نیست بلکه تقریبا تمامی کشورهای عربی هم با خانواده آل سعود در این دغدغه شریک می باشند.

خانواده حاکم بر عربستان بیش از آنکه نگران اهل تسنن در عراق باشند نگران قدرت گرفتن اکثریت ها در یک کشور عربی می باشند، مسئله ای که ممکن است باعث درخواست ها ومطالبات مشابهی توسط جوامع دیگر کشورهای عربی از جمله عربستان هم شود.

از اینرو و برای جلوگیری از چنین اقدامی بار دیگر عربستانی ها آسان ترین راه را برای تحقق هدف خود انتخاب کرده و راهبرد مناسب در این مبارزه را در تزریق پول به هم پیمانانشان درعراق دیدند.

براساس اطلاعات موثق که در رسانه های مختلف منتشر شده عربستانی ها به تنهایی چند میلیارد دلار را برای محور ضد شیعی به تعبیر خودشان ضد ایرانی اختصاص دادند تا در کنار بسیج تمامی رسانه های در اختیار به عاملی برای تحقق این هدف تبدیل شوند.

به گفته یکی از کارشناسان متخصص در امور عراق اکنون بوی پول های عربستان را می توان در هر حادثه امنیتی وسیاسی منفی در عراق استشمام کرد، از کشتار مردم وکوچه و بازار گرفته تا انشقاق های به وجود آمده در احزاب مختلف نه تنها شیعی بلکه سنی وکرد همگی رد پای عربستان را می توان به شکلی در آن ملاحظه کرد.

امروز عربستانی که با وجود خرید هر رای در لبنان به قیمت 5 هزار دلار موفق نشدند آنگونه که می خواهند قدرت را در اختیار سعد حریری قرار دهند، با همین حربه وبا کیف پولشان این بار به عراق آمده اند تا بار دیگر شیعیانی را سرکوب کنند که در زمان صدام حسین توسط این رژیم وبا کمک آنها سرکوب گردیده بودند.