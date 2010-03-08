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۱۷ اسفند ۱۳۸۸، ۹:۰۸

تحولات انتخابات عراق-11/

شجاعت عراقیها اوباما را هم به تمجید واداشت/ استقبال اروپا از حضور مردم

شجاعت عراقیها اوباما را هم به تمجید واداشت/ استقبال اروپا از حضور مردم

برگزاری انتخابات پارلمانی در عراق و حضور پر شور مردم در این رقابت دموکراتیک واکنش سران غربی را در پی داشته است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری عراق آزاد، "باراک اوباما" رئیس جمهور آمریکا در پیامی با تبریک به مردم عراق، اعلام کرده است: از شجاعت شرکت کنندگان در انتخابات پارلمانی عراق که با نادیده گرفتن تهدیدات گامی دیگر در مسیر دموکراسی برداشتند تشکر می کنم.

وی در این پیام که از سوی کاخ سفید منتشر شده، آورده است: احترام بسیاری برای میلیون ها عراقی قائل هستم که با تسلیم نشدن در برابر خشونت ها از حق خود در رای گیری استفاده کردند.

اوباما در ادامه افزوده است: که مردم عراق نشان دادند که تصمیم دارند آینده خود را با استفاده از روند سیاسی تعیین کنند.

از سوی دیگر، اتحادیه اروپا نیز در بیانیه ای از شرکت مردم عراق در انتخابات پارلمانی روز یکشنبه تمجید به عمل آورد.

انتخابات پارلمانی عراق روز گذشته در 18 استان این کشور برگزار شد و تاکنون نتایجی از آن منتشر نشده است.

کد مطلب 1047487

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