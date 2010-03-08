مهمترین عناوین روزنامه های صبح امروز کشور

آفرینش:

تاریخ توزیع کارت و برگزاری آزمون جامع پودمانی دانشگاه علمی کاربردی اعلام شد

سخنگوی ویژه طرح تحول اقتصادی مجلس خبر داد: احتمال تغییر سهمیه بندی بنزین در سال آینده

با رای اعضای هیئت امنای دانشگاه مجازی اتحادیه دانشگاه‌های جان اسلام؛ دکتر جاسبی، رئیس هیئت امنای دانشگاه‌های اسلامی غیرحضوری جهان شد

ایران :

معاون پارلمانی رئیس جمهور: برای اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها؛ مجلس دست دولت را در حمایت از مردم باز بگذارد

مدیرعامل ایران خودرو اعلام کرد؛ جایگزین پیکان زیر 10 میلیون

از نیمه فروردین اعمال می‌شود؛ نرخ های جدید حمل و نقل در تهران

ابرار:

مدیرعامل ایران خودرو اعلام کرد: خودروی جایگزین پیکان در مرحله تست

پرداخت تسهیلات مسکن و خودرو در بانک کارگشایی

صالحی در کمیسیون امنیت ملی: نیروگاه بوشهر ماه‌های اول سال آینده در مدار قرار می‌گیرد

ابتکار:

رئیس قوه قضائیه خبر داد: کشف اختلاس میلیاردی

آیت الله نوری همدانی:‌ فتنه هنوز ادامه دارد

رسایی: لاریجانی خواستار برکناری محتشمی پور است

اسرار:

با حضور وزیر دفاع انجام شد؛ آغاز تولید موشک کروز نصر یک در ایران

احمد سالک: سخنان مهدوی کنی در مورد هاشمی مورد حمایت جامعه روحانیت مبارز است

رحیم مشایی: انسانیت، سید و سالار سفره هفت سین است

اطلاعات:

سوخت موجود در کارتها به سال آینده منتقل می‌شود

مجلس معافیت برادر سوم را حذف کرد

آغاز تولید موشک کروز در ایران؛ این موشک قادر است شناورهای 3 تنی را هدف قرار دهد و منهدم کند

تفاهم:

بررسی کاهش 20 درصدی تعرفه خودرو در مجلس؛ کاهش تعرفه هدفی خوب، تصمیمی عجولانه

رئیس مرکز ملی فرش ایران خبر داد: سهم 31 درصدی ایران از بازار جهانی

بررسی همزمان بودجه 89 در مجلس و شورای نگهبان

تهران امروز:

رئیس قوه قضائیه خبر داد: اختلاس میلیاردی در شرکت دولتی

پلیس آلمان رهبر پژاک را به دام انداخت

ادامه هشدارهای مرکز پژوهش‌ها؛ ابعاد بحث برانگیز آثار تورمی یارانه ها

پول:

امکان اینکه اصولگرایان کلیات بودجه را تصویب نکنند ضعیف است؛ آغاز ماراتن بودجه در پارلمان اصولگرایان

مجلس ملی ترکیه تصویب کرد؛ ایران رسماً از نابوکو کنار گذاشته شد

مدیرعامل ایران خودرو تشریح کرد: ادامه همکاری با پژو، عرضه محصول جدید و قیمت خودرو

جام جم :

دستگیری باند بزرگ مفاسد اقتصادی؛ فقط اختلاس یک نفر از اعضای این باند 6 میلیارد تومان است

واکنش رئیس مجلس به دستگیری غیرقانونی خبرنگار صدا و سیما

مدارس به معلمان اجاره داده می‌شود

جوان:

بهره برداری از خط تولید موشک کروز یک

دادستان تهران اعلام کرد؛ صدور 250 کیفرخواست برای متهمان حوادث عاشورا

رئیس پژاک هم به دام افتاد

جمهوری اسلامی:

رئیس گروهک تروریستی پژاک در آلمان دستگیر شد

مشارکت گسترده مردم عراق در انتخابات پارلمانی

هیئت رئیسه مجلس اعلام کرد: بررسی لایحه بودجه در سه نوبت کاری مجلس از امروز

جهان صنعت:

رئیس قوه قضائیه خبر داد: دستگیری یک باند اقتصادی دولتی

ممنوعیت به کارگیری در شیفت شب؛ ساعت کاری زنان کم شد

نرخ تاکسی 15 درصد افزایش می یابد

یک عضو شورای عالی کار خبر داد: تعیین حداقل دستمزد کارگران در همین هفته

حمایت:

پیشنهاد 400 هزار تومانی کارگران به شورای عالی کار

رئیس قوه قضائیه خبر داد: شناسایی باند بزرگ مفاسد اقتصادی

بهره برداری از خط تولید موشک کروز نصر یک

خراسان:

رئیس قوه قضائیه خبر داد: دستگیری اعضای باند مفاسد اقتصادی در یکی از شرکتهای دولتی

طولانی تر شدن صف CNG در نوروز؛ معضل دیگر پایتخت معنوی ایران

مدیرعامل ایران خودرو خبر داد: جایگزین پیکان با قیمت کمتر از 10 میلیون تومان هفته آینده مشخص می‌شود

دنیای اقتصاد:

انبساط بودجه‌ای کاهش یافت، برنامه چهارم هم تمدید شد؛ دو تصمیم برای اقتصاد سال آینده

خلاء قانون در پیش فروش مسکن

مرکز پژوهش‌ها: اوراق ارزی فروش نمی‌رود

سیاست روز:

گزارش بانک مرکزی از اقتصاد ایران در سالی که گذشت؛ گزارش به مردم با اعداد تلخ و شیرین

بررسی عدم همراهی چین در سیاست‌های تحریمی علیه ایران؛ چین با آمریکا معامله نمی‌کند

هراس صهیونیست‌ها از تولید موشک کروز نصر یک

فرهنگ آشتی:

با تصویب شورای شهر؛ افزایش 15 درصدی نرخ کرایه تاکسی‌ها

صدور 250 کیفرخواست برای متهمان وقایع عاشورا

بسیج به عنوان گشت محله فعال می‌شود

فرهیختگان:

بهره برداری از خط تولید موشک کروز در ایران

شکست دوباره ایران از روسیه؛ کشتی آزاد نایب قهرمانی جام جهانی شد

حقوق سربازان 3 برابر می‌شود؛ کاهش مدت سربازی براساس سطح تحصیلات منتفی شد

کاروکارگر:

کرایه تاکسی‌ها سال آینده 15 درصد افزایش می‌یابد

ایران برای پنجمین بار نایب قهرمان کشتی آزاد جهان شد

رئیس مجلس: ایتالیا و آمریکا باید پاسخگوی اقدامات علیه ایران باشند

کیهان:

آغاز شمارش آرا؛ پایان انتخابات عراق مردم از بمب و خمپاره نترسیدند

قیمت برنج داخلی در آستانه شب عید کاهش یافت

در دیدار وزیر امور خارجه با نمایندگان صورت گرفت؛ پیگیری جدی مشکل گرد و غبار در دستور کار مجلس قرار گرفت

گسترش:

محرابیان اقدامات وزارت صنایع و معادن برای تثبیت قیمت آهن آلات را تشریح کرد: مقابله با سوداگران فولاد نتیجه داد

دستاوردی دیگر در صنعت دفاعی؛ تولید کروز نصر با قابلیت شلیک از آسمان و زیر دریا

بررسی لایحه بودجه از امروز آغاز می‌شود

وطن امروز:

سخنگوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفتگو با وطن امروز اعلام کرد: کاهش تعرفه مکالمات در سال آینده

کمیسیون تلفیق آخرین تغییرات را در لایحه دولت تصویب کرد؛ کاهش 18 هزار میلیارد تومانی بودجه

خط تولید موشک نصر یک راه اندازی شد؛ کروز در ناوگان دریایی ایران

همبستگی:

رئیس قوه قضائیه در نشست مسئولان عالی خبر داد: شناسایی باند بزرگ مفاسد اقتصادی در یکی از شرکتهای دولتی

افزایش ساعت کاری بانک رفاه در ایام پایانی سال

کواکبیان خبر داد: نشست فراکسیون خط امام(ره) مجلس با وزیر ارشاد با موضوع توقیف مطبوعات

همشهری:

رئیس قوه قضائیه خبر داد: کشف باند بزرگ مفاسد اقتصادی در یک شرکت دولتی

کاهش 18 هزار میلیارد تومانی سقف بودجه در کمیسیون تلفیق

از سال آینده اعمال می شود؛ تغییرات جدید در قیمت و نحوه عرضه بنزین

هدف واقتصاد:

مفتح خبر داد: کاهش رقم بودجه در کمیسیون تلفیق

بانکهای پاکستان به ایران می‌آیند؛ بانکهای درجه دو و سه جهان به دنبال حضور در ایران

مدیرعامل آب منطقه‌ای تهران خبر داد: تلاش برای سازماندهی آبهای جنوب تهران