ارزش صادرات تجاری خراسان رضوی طی 11 ماه یک میلیارد دلار است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، علی صفرزاده صبح دوشنبه در نشستی خبری در جمع خبرنگاران افزود: این میزان صادرات تجاری کالا از گمرکات استان در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از نظر وزنی 74 درصد و از نظر ارزشی 23 درصد افزایش داشته است.

رئیس سازمان بازرگانی خراسان رضوی تصریح کرد: عمده ترین کالاهای صادر شده از استان طی این مدت شامل زعفران، رنگ و رزین، سایر مواد غذایی، مصنوعات پلاستیک و ملامین، سیمان، سایر مصنوعات فلزی، بیسکویت و انواع نان شیرینی، شکلات و همانند آن و بنزین و انواع آن بوده است.

صفرزاده افزود: طی این مدت 49 تن زعفران به ارزش بیش از 134 میلیون دلار از استان صادر شده است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل به لحاظ وزنی 9 درصد کاهش و به لحاظ ارزش 13 درصد افزایش داشته است.

وی خاطرنشان کرد: 132 هزار تن از صادرات تجاری استان به ارزش 107 میلیون دلار طی بهمن سال جاری صورت گرفته است که از نظر ارزشی 39 درصد و از نظر وزنی 94 درصد در مقایسه با بهمن سال قبل افزایش داشته است.