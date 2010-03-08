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۱۷ اسفند ۱۳۸۸، ۱۰:۴۸

ارزش صادرات تجاری خراسان رضوی طی 11 ماه یک میلیارد دلار است

مشهد - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان بازرگانی خراسان رضوی از صادرات تجاری یک میلیون و 295 هزار تن کالا به ارزش بیش از یک میلیارد دلار از گمرکات استان طی 11 ماه اول سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، علی صفرزاده صبح دوشنبه در نشستی خبری در جمع خبرنگاران افزود: این میزان صادرات تجاری کالا از گمرکات استان در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از نظر وزنی 74 درصد و از نظر ارزشی 23 درصد افزایش داشته است.

رئیس سازمان بازرگانی خراسان رضوی تصریح کرد: عمده ترین کالاهای صادر شده از استان طی این مدت شامل زعفران، رنگ و رزین، سایر مواد غذایی، مصنوعات پلاستیک و ملامین، سیمان، سایر مصنوعات فلزی، بیسکویت و انواع نان شیرینی، شکلات و همانند آن و بنزین و انواع آن بوده است.

صفرزاده افزود: طی این مدت 49 تن زعفران به ارزش بیش از 134 میلیون دلار از استان صادر شده است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل به لحاظ وزنی 9 درصد کاهش و به لحاظ ارزش 13 درصد افزایش داشته است.

وی خاطرنشان کرد: 132 هزار تن از صادرات تجاری استان به ارزش 107 میلیون دلار طی بهمن سال جاری صورت گرفته است که از نظر ارزشی 39 درصد و از نظر وزنی 94 درصد در مقایسه با بهمن سال قبل افزایش داشته است.

کد مطلب 1047502

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