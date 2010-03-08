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۱۷ اسفند ۱۳۸۸، ۱۰:۲۶

در گفتگو با مهر عنوان شد:

کمبود دو هزار و 600 معلم در مناطق عشایری

کمبود دو هزار و 600 معلم در مناطق عشایری

مدیر دفتر امور مناطق کمتر توسعه یافته و عشایری وزارت آموزش و پرورش از کمبود دو هزار و 600 معلم در این مناطق خبر داد و گفت: برای جبران بخشی از این کمبودها از 600 سرباز معلم استفاده کرده ایم.

لطف الله عباسی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره سهمیه مدارس عشایری از 40 هزار نفر مورد استخدامی که وزیر آموزش و پرورش از آن خبر داده بود، افزود: ما کمبود مدارسمان را عنوان کردیم و خواستیم که ردیف استخدامی خاصی برای آنها در نظر گرفته شود.

هم اکنون 163هزار دانش آموز در مناطق عشایری و کوچ نشین در حال تحصیل هستند و تعداد کل کارکنان مناطق عشایری به 13هزار و 700 نفر می رسد.

مدیر دفتر امور مناطق کمتر توسعه یافته و عشایری وزارت آموزش و پرورش ادامه داد: تاکنون سیاست مان بدین شکل بوده که دانش آموختگان عشایری که با محیط و شرایط منطقه آشنا بودند را از طریق جذب در مراکز تربیت معلم برای تدریس به مناطق عشایری می فرستادیم که با سوء مدیریتی که در سال گذشته در مراکز تربیت معلم شکل گرفت سهمیه ما نیز حذف شد.

عباسی افزود: به همین دلیل از دفتر وزارتی خواسته ایم که در جذب نیروهای جدید نیز سهمیه مناطق محروم و عشایری را در نظر بگیرند و مکاتبات لازم نیز در این زمینه انجام شود.

 

 

 

کد مطلب 1047504

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