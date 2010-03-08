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۱۷ اسفند ۱۳۸۸، ۹:۴۳

پیام مالکی به ملت عراق:

انتخابات پارلمانی حماسه ای ملی بود / کمر تروریسم شکست

انتخابات پارلمانی حماسه ای ملی بود / کمر تروریسم شکست

نخست وزیر عراق در پیامی به خطاب به مردم کشورش، انتخابات پارلمانی روز گذشته در این کشور را حماسه ای ملی خواند و تاکید کرد: روز انتخابات، روز شکست تروریسم بود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الصباح، "نوری المالکی" در پیام خود خطاب به ملت عراق پس از پایان اخذ رای، اعلام کرد: دیروز کسانی که در برابر اراده ملت ایستاده بودند و چشم دیدن دموکراسی و آزادی را نداشتند، شکست خوردند.

نخست وزیر عراق در این بیانیه تاکید کرده است: در روز انتخابات تمامی طرح ها و تهدیدات تروریست ها نقش بر آب شد.

نوری المالکی با تشکر و تقدیر از عملکرد نیروهای پلیس و ارتش عراق، اعلام کرد: آنان به خوبی امنیت را برقرار کرده و موجبات موفقیت روند انتخابات را فراهم کردند.

وی از تشکل های سیاسی عراق تقاضا کرد، تمامی عزم خود را در جهت بهبود وضعیت ملت که سال ها از دیکتاتوری و گروه های تروریستی رنج برده است، به کار گیرند.

کد مطلب 1047519

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