انتخابات پارلمانی حماسه ای ملی بود / کمر تروریسم شکست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الصباح، "نوری المالکی" در پیام خود خطاب به ملت عراق پس از پایان اخذ رای، اعلام کرد: دیروز کسانی که در برابر اراده ملت ایستاده بودند و چشم دیدن دموکراسی و آزادی را نداشتند، شکست خوردند.

نخست وزیر عراق در این بیانیه تاکید کرده است: در روز انتخابات تمامی طرح ها و تهدیدات تروریست ها نقش بر آب شد.

نوری المالکی با تشکر و تقدیر از عملکرد نیروهای پلیس و ارتش عراق، اعلام کرد: آنان به خوبی امنیت را برقرار کرده و موجبات موفقیت روند انتخابات را فراهم کردند.

وی از تشکل های سیاسی عراق تقاضا کرد، تمامی عزم خود را در جهت بهبود وضعیت ملت که سال ها از دیکتاتوری و گروه های تروریستی رنج برده است، به کار گیرند.