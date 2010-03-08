حجازی به خبرنگار مهر گفت: نوشتن این فیلمنامه اجتماعی که داستان آن در تهران می‌گذرد به پایان رسیده و با چند تهیه‌کننده مذاکره کرده‌ام تا فیلم را سال آینده کلید بزنیم. هنوز نامی برای این فیلمنامه انتخاب نکرده‌ام. سال آینده برنامه‌ای هم برای کارگردانی یک فیلم تلویزیونی دارم که پس از مشخص شدن وضعیت تولید فیلم سینمایی‌ام، این فیلم را کلید می‌زنم.

وی گفت: فیلم "در میان ابرها" متاسفانه با کیفیت تصویر و صدای نامناسب به شبکه نمایش خانگی آمده که برایم تعجب آور است، فرصت نمایش در شبکه خانگی با این شیوه عرضه آثار از فیلمهایی که قربانی مناسبات و معادلات اشتباه اکران شده‌اند، از این آثار گرفته می‌شود.

فیلمنامه این فیلم را حجازی همراه علی طالب‌آبادی نوشته است. "درمیان ابرها" اولین فیلم حجازی با بازی الناز شاکردوست امسال اکران عمومی شد.