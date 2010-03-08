  1. سیاست
۱۷ اسفند ۱۳۸۸، ۹:۴۹

در مجلس مطرح شد :

انتقاد کوچک زاده از افزایش تعداد بندهای بودجه/ تاکید لاریجانی بر حق مجلس

عضو فراکسیون انقلاب اسلامی مجلس از افزایش تعداد بندهای پیشنهادی دولت در لایحه بودجه 89 از 13 بند به 73 بند در کمیسیون تلفیق مجلس انتقاد کرد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، مهدی کوچک زاده نماینده تهران در جلسه علنی روز دوشنبه مجلس که به منظور بررسی کلیات لایحه بودجه سال 89 تشکل شده است ،اظهار داشت: لایحه پیشنهادی دولت 13 بند داشت اما در مجلس 73 بند به آن اضافه شده است و این تغییر ماهوی در بودجه به شمار می رود.

وی افزود: ما نسبت به اقدام کمیسیون تلفیق در رابطه با افزایش تعداد بندهای لایحه بودجه به 86 بند اعتراض داریم چرا که این پیشنهاد دیگر پیشنهاد دولت نیست.

لاریجانی در پاسخ به این تذکر گفت کمیسیون تلفیق می تواند بسته به محتوای مباحث بندهای بودجه را کم و زیاد کند.

