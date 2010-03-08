تقویت باورهای دینی پادزهر مقابله با مفاسد اینترنتی است

حجت‌الاسلام محمود نجاریان‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در قم با بیان اینکه شیوع مفاسد اینترنتی در جامعه به خصوص در میان نسل جوان نگران کننده است، تصریح کرد: بی شک تقویت باورهای دینی و رشد معنویت گرایی، پادزهر مقابله با گسترش این قبیل مفاسد خطرناک در جامعه جوان کشور است.



وی بر ضرورت تقویت بعد اطلاع رسانی در میان خانواده‌ها نسبت به عوارض شیوع استفاده‌های نابجا از اینترنت تأکید و خاطرنشان کرد: به طور طبیعی وقتی خانواده‌های ما از طریق برنامه‌های به نمایش درآمده از رسانه ملی نسبت به اینترنت و فواید و معایب استفاده از فضای مجازی، اطلاعات خوبی پیدا کنند این مسئله خود باعث می‌شود که نظارت بهتر و هوشمندانه‌تری در رابطه با استفاده فرزندانشان از اینترنت داشته باشند.



دوره راهنمایی در برنامه‌ریزی‌های فرهنگی مغفول مانده است



نجاریان‌زاده همچنین با تأکید بر اینکه آموزش درست خانواده‌ها در این زمینه به منزله واکسینه کردن فرهنگی آنها است، گفت: جدای از خانواده ها باید در سطح مدارس نیز به طور خاص در این زمینه برنامه‌ریزی شود و به ویژه از دوره راهنمایی کارهای فرهنگی و آموزشی لازم در مورد آشنایی با عوارض اینترنت در سطح مدارس اجرا شود.



وی ابراز داشت: متأسفانه در شرایط فعلی تا حدود زیادی دوره راهنمایی در برنامه‌ریزی های فرهنگی مسئولان مورد غفلت واقع شده است در حالی که این دوره نقش غیرقابل انکاری در نهادینه شدن مسائل فرهنگی در بین نوجوانان دارد.