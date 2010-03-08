"سالهای بی خاطره" بیشترین جوایز را از آن خود کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، جشنواره یازدهم تئاتر تجربه دیروز یکشنبه 16 اسفند با حضور عده ای از هنرمندان، دانشجویان وعلاقمندان تئاتر به کار خود پایان داد. در این مراسم که رأس ساعت 17 وبه مدت 30 دقیقه در تالار شهید آوینی دانشکده پردیس هنرهای زیبا برگزار شد هنرمندانی چون ناصر آقایی، مهدی سلطانی، یارتا یاران، نغمه ثمینی، تعدادی از اساتید دانشگاه و داوران جشنواره حضور داشتند.

اختتامیه جشنواره یازدهم تجربه بعد ازپخش آیاتی از قرآن مجید، سرود جمهوری اسلامی ایران ونمآهنگی در ارتباط با دانشگاه تهران بدون وقفه وبا سرعت آغاز شد زیرا شمارش معکوسی که بر روی ویدئو پروجکشن انتهای صحنه خود نمایی می کرد به همه یادآور می شد که مدت زمان مراسم تنها 30 دقیقه است.

در ابتدا مجید سرسنگی از دکتر احمد کامیابی تقدیر کرد. همچنین ازامیر میرزائی به عنوان کارمند برگزیده و مجید نظیمی به عنوان یکی از دانشجویان قدیمی تقدیر به عمل آمد. برگزیدگانی که جایزه سوم در هر رشته را دریافت می کردند لوح تقدیر ومبلغ 500هزار ریال به برگزیدگان جایزه دوم لوح تقدیر ومبلغ 1 میلیون ریال وبه برگزیدگان اول لوح تقدیر، تندیس جشنواره ومبلغ 1میلیون و 500هزار ریال اختصاص می‌یافت.

برگزیدگان رشته های مختلف عبارتند از: جایزه بهترین بخش نمایشنامه نویسی با تقدیر از بهروز سالمی به حمیدرضا شکاری برای نگارش نمایشنامه "مرده خورها" اهدا شد. جایزه بهترین نمایشنامه را نغمه ثمینی به علی طاهری برای نمایشنامه " خب که چی" اهدا کرد. همچنین امیر پاکزاد برای نمایش"سیگار خیس" وعلی اکبری برای نمایش"گرمخانه" به ترتیب جایزه دوم وسوم را دریافت کردند.

جایزه بهترین کارگردانی را شیوا مسعودی به امین ابراهیمی برای نمایش "سالهای بی خاطره"اهدا کرد. جایزه دوم وسوم کارگردانی به ترتیب به آزاده گنجه برای نمایش "نیمه غایب" و سپیده صیفوری" برای نمایش "لیردلیا" تعلق گرفت.

جایزه بهترین بازیگر مرد توسط ناصر آقایی به امین ابراهیمی برای نمایش"سالهای بی خاطره"اهدا شد. وحید راد برای نمایش "خب که چی" وامین طباطبایی برای نمایش "راه رفتن در آسمان بی‌ستاره" جایزه دوم وسوم بازیگری را دریافت کردند.جایزه بهترین بازیگر نقش اول زن به بهناز نادری برای نمایش "سیگار خیس" اهدا شد. جایزه دوم وسوم بازیگری به ترتیب به فرزانه سهیلی برای نمایش"گرمخانه" و دونا تعارفی برای نمایش"خب که چی" تعلق گرفت.

جایزه بهترین طراحی صحنه توسط حمیدرضا آذرنگ به امین ابراهیمی و روح الله امامی برای نمایش "سالهای بی خاطره" اهدا شد. سید مرتضی میر منتظمی برای نمایش "من" ومحمد احسان کریمی برای نمایش"کارخانه محصولات خیریه کربن دی اکسید"به ترتیب جایزه دوم وسوم را دریافت کردند.

جایزه بهترین طراحی لباس به شرمین نوابی برای نمایش "اورستیا" تعلق گرفت. همچنین محمد ایمانی برای نمایش "سه قطعه همراه" جایزه دوم و فاطمه حداد برای نمایش"کارخانه محصولات خیریه کربن دی اکسید" جایزه سوم را در این بخش از آن خود کردند.

جایزه بهترین ایده برتر توسط حمیدرضا نعیمی به آزاده گنجه برای نمایش "نیمه غائب" تعلق گرفت. همچنین از طرف یارتا یاران به ابوذر ساعدی وسوگل قلاتیان دو جلد شاهنامه فردوسی اهدا شد. جایزه بهترین موسیقی وطراحی صدا به حامد وکیل خرج ناصری برای نمایش "خب که چی" اهدا شد.

جایزه بهترین طراحی نور به محمد یوسفی و پویان پیوسته برای نمایش "من رویاهایم را در ماه خاک می کنم" تعلق گرفت.

جایزه بهترین طراحی ماسک وگریم به هانیه غفاری و افسانه اعیانی برای نمایش"اورستیا" اهدا شد.

جایزه برترین اثر بخش آزاد به امین ابراهیمی برای نمایش "سالهای بی خاطره" وجایزه بهترین اثر بخش خلاقیت به آزاده گنجه برای نمایش "نیمه غایب" تعلق گرفت. همچنین برگزیدگان این دو بخش برای اجرای عمومی به خانه تئاتر دانشگاهی معرفی شدند.

در پایان مراسم سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران حمایت خود را برای به اجرای عموم یکی از نمایشهای برگزیده در فرهنگسراهای تهران اعلام کرد. همچنین به تمام دانشجویانی که در یازدهمین جشنواره تئاتر تجربه شرکت کردند 4 جلد کتاب اهدا شد.

جشنواره یازدهم تئاتر تجربه با سخنان دکتر مهدی سلطانی که از همه دانشجویان برای ارائه آثار قابل قبول تشکرکرد و خواندن شمارش معکوس برای پایان مراسم اختتامیه توسط تماشاگران به کار خود پایان داد.