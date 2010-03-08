بودجه دو دوازدهم تصویب شود/ انتقاد از تغییرات اعمالی مجلس در لایحه

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر ، محمد جواد ابطحی نماینده خمینی شهر در جلسه علنی روز دوشنبه مجلس که به منظور بررسی کلیات لایحه بودجه سال 89 کل کشور برگزار شد، در مخالفت با کلیات لایحه بودجه تاکید کرد: در بودجه سال 89 به 3 اصل وحدت بودجه، کامل بودن و قانونی بودن هزینه ها توجه نشده است.

وی با طرح این سئوال که آیا افزایش تعرفه ها تورم زا نیست از گزارش کمیسیون تلفیق انتقاد کرد و گفت : گزارش تلفیق تورم زاست .

این نماینده مجلس اضافه کرد: کمیسیون تلفیق بودجه عمرانی کشور را کاهش داده در حالیکه خود نمایندگان از طرح های نیمه تمام و معطل اطلاع دارند و هر چه این طرح ها دیرتر به بهره برداری برسند بار تورمی وهزینه نگهداری دارند.

وی ابراز امیدواری کرد که افزایش اعتبارات بر اساس عملکرد صورت بگیرد.

ابطحی در خصوص اصل 44 نیز گفت: اگر ما به مشارکت مردمی معتقد هستیم باید یک اصل و ردیف مشخصی برای مشارکت ها دیده می شد.

به گفته وی 54 درصد بودجه سال 89 به درآمدهای نفتی بسته شده است.

عضو کمیسیون سیاست داخلی مجلس ادامه داد: در بودجه سال 89 قانونگذاری شده که این خلاف است به عنوان مثال گفته شده قوانین مغایر لغو شود و این بندها غیر قانونی است. بنابراین به نظر من باید آنچه که دولت به عنوان لایحه پیشنهادی به مجلس داده ملاک قرار گیرد و تکلیف را نیز از دولت بخواهیم.

وی با اشاره به اینکه بودجه هزینه ای در لایحه دولت 6 درصد افزایش داشته است، گفت : برخی از هزینه ها در مجلس بیش از 6 درصد افزایش یافته است.

ابطحی با اشاره به اینکه تا کنون سابقه نداشته است که کلیات لایحه بودجه در مجلس رای نیاورد، خطاب به نمایندگان مجلس گفت: سنت شکنی کنید و برای اولین بار این بودجه را که بدون برنامه توسعه ای پنج ساله تنظیم شده و خلاف های متعددی در آن وجود دارد را رد کنید تا دولت بودجه 2 دوازدهم به مجلس بیاورد.

در جلسه امروز پیش از ابطحی محسن کوهکن نماینده لنجان نیز از تغییرات اعمال شده از سوی کمیسیون تلفیق بودجه در لایحه دولت انتقاد کرده بود.