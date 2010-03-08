به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های تکواندو قهرمانی نوجوانان جهان با حضور 681 تکواندوکار از 104 کشور در شهر "تیخوانا" مکزیک در جریان است که در سومین روز این مسابقات عصر امروز به وقت تهران چهار عضو تیم اعزامی ایران به مصاف رقبای خود می روند.

براساس برنامه محمد سلیمانی در وزن 45- کیلوگرم در دور نخست به دیدار "فرج اف" از آذربایجان می رود. وی در صورت برتری مقابل این حریف آذری باید با برنده مبارزه تکواندوکاران انگلستان و پرو روبه‌رو شود.

امروز همچنین در وزن 68- کیلوگرم حسین کریمی "ماچوهانگان" از اندونزی را پیش رو دارد و مرتضی درویش پور نیز در وزن 78- کیلوگرم باید در اولین دیدار با "لوئیز مانز" از کشور میزبان (مکزیک) پیکار کند. درویش پور در صورت برتری در این دیدار با یکی از تکواندوکاران لبنان، ترکیه یا چین تایپه برای رسیدن به مرحله نیمه نهایی مبارزه خواهد کرد.

در بخش دختران، تنها نماینده یاران فرزانه صالحی است که در وزن 59- کیلوگرم به میدان خواهد رفت. وی دور اول با "دیومانده" از ساعل عاج پیکار می کند و در صورت برتری مقابل این حریف آفریقایی به دیدار "پیه چن" از تایوان خواهد رفت.

این دوره از رقابت‌ها روز چهارشنبه در مکزیک خاتمه خواهد یافت.