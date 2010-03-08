آثار برتر عکاسان جوان نیشابور به نمایش درآمد

به گزارش خبرگزاری مهر، 50 قطعه عکس با موضوعات نیشابور شناسی ، فرهنگ عامه ، آئین ها و آداب و رسوم و آزاد از عکاسان برگزیده انجمن سینمای جوان نیشابور درگالری شماره 2 فرهنگسرای نیاوران به نمایش گذاشته شد.

این تعداد عکس از میان 800 قطعه عکس عکاسان نیشابوری انتخاب شده است و اغلب آنها در جشنواره ها و نمایشگاههای ملی و بین المللی در کشورهای انگلستان، آمریکا، ژاپن موفقیت های چشمگیری کسب کرده اند.

نمایشگاه عکس آثار برتر سینمای جوان نیشابور تا 27 اسفند ماه در گالری شماره 2 فرهنگسرا نیاوران از ساعت 10 تا 19 در روزهای تعطیل از ساعت 14 تا 19 برپاست.