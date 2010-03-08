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۱۷ اسفند ۱۳۸۸، ۱۱:۰۵

آثار برتر عکاسان جوان نیشابور به نمایش درآمد

عکس‌های برتر عکاسان انجمن سینمای جوان نیشابور در فرهنگسرای نیاوران به نمایش گذاشته شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، 50 قطعه عکس با موضوعات نیشابور شناسی ، فرهنگ عامه ، آئین ها و آداب و رسوم و آزاد از عکاسان برگزیده انجمن سینمای جوان نیشابور درگالری شماره 2 فرهنگسرای نیاوران به نمایش گذاشته شد.

این تعداد عکس از میان 800 قطعه عکس عکاسان نیشابوری انتخاب شده است و اغلب آنها در جشنواره ها و نمایشگاههای ملی و بین المللی در کشورهای انگلستان، آمریکا، ژاپن موفقیت های چشمگیری کسب کرده اند.

نمایشگاه عکس آثار برتر سینمای جوان نیشابور تا 27 اسفند ماه در گالری شماره 2 فرهنگسرا نیاوران از ساعت 10 تا 19 در روزهای تعطیل از ساعت 14 تا 19 برپاست.

 

 

کد مطلب 1047616

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