احتمال اجرای مجدد قانون بازنشستگی پیش از موعد وجود دارد

محمد ابراهیم طوبایی در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد تصمیم دولت در لغو بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت گفت: دولت برای اصلاح ساختار نظام اداری، بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت را به مدت دو سال اجرا کرد تا بخشی از نیروهای مازاد از سیستم جدا شوند.

دولت در لایحه بودجه 89 اجرای قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت را از ابتدای سال آینده لغو کرد و در سال 89 هیچیک از کارکنان دولت حق درخواست بازنشستگی پیش از موعد را ندارند.

این در حالی است که اجرای قانون بازنشستگی پیش از موعد قانونی سه ساله است و به مدت دو سال پس از تصویب اجرا شده است. ضمن اینکه هنوز حکم تعدادی از متقاضیان در سال جاری صادر نشده، بنابراین با لغو این قانون از سوی دولت تعدادی از متقاضیان سرگردان می شوند.

رئیس سابق سازمان بازنشستگی کشوری در ادامه گفتگو با مهر تصریح کرد: در مدت زمان اجرای این قانون هر سال 60 هزار نفر بازنشسته شدند و در کل طی دو سال اجرای این قانون، 120 هزار نفر از طریق این قانون بازنشسته شدند اما امسال بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته دولت مصلحت را در لغو این قانون دانست.

طوبایی تصریح کرد:سن بازنشستگی بر اساس قانون برای افراد 30 سال است اما اجرای قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت به منظور اصلاح نظام اداری بود و در حال حاضر با توجه به نتایج عملکرد، تصمیم بر آن شده که اجرای این قانون لغو شود.