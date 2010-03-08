به گزارش خبرنگار مهر، این کارگردان سینما که فارغ التحصیل رشته تئاتر است سال 89 در تماشاخانه ایرانشهر تئاتری با موضوع زنان به روی صحنه می برد. وی هم اکنون مشغول نگارش نمایشنامه این کار است که هنوز عنوانی مشخصی ندارد. در این تئاتر پنج بازیگر زن حضور دارند که به استثناء مهتاب کرامتی مابقی باید در حدود سنی 25 سال باشند.

از این کارگردان سینما فیلم "هیچ" در نوروز 89 به روی پرده می رود. وی تا کنون فیلم های سینمایی چون "آدم"، "آن جا" و "بیست" را کارگردانی کرده است. این سومین همکاری کاهانی و کرامتی بعد از فیلم های "ادم" و "بیست" است.

مهتاب کرامتی در کارگاه آزاد امین تارخ دوره بازیگری گذرانده است و پس از آن در تئاترهایی چون "شاعر" مسعود کرامتی، "هملت" و "آنتیگونه" مجید جعفری و... به ایفای نقش پرداخته است. این اولین حضور این بازیگر سینما پس از سالها دوری از حوزه تئاتر است که سال گذشته نیز جایزه بهترین بازیگر نقش مکمل زن را برای فیلم "بیست" از جشنواره فیلم فجر دریافت کرد.