استعدادهای جوان تئاتر در آرزوی حمایت جدی هستند

به گزارش خبرنگر مهر، یازدهمین جشنواره تئاتر تجربه روز گذشته با اعلام برگزیدگان به کار خود پایان داد. علیرغم کمبود بودجه وحمایت نشدن کارگردانان جوان آثار به نمایش درآمده نسبتا قابل قبول بودند. اما باید دید برای برگزاری سالهای آینده این جشنواره از سوی مسئولان چه تمهیداتی اندیشیده می شود.

قبل از برگزاری جشنواره پیام فروتن دبیر جشنواره یازدهم از حمایت نشدن این جشنواره از سوی مرکز هنرهای نمایشی خبر داد واعلام کرد که امسال جایزه نقدی به دلیل کمبود بودجه به برگزیدگان تعلق نمی گیرد اما در آخرین روزهای برگزاری جشنواره مرکز هنرهای نمایشی اعلام کرد که به برگزیدگان جایزه نقدی هم اهدا می کند. باید دید که تنها این نوع حمایت برای ماندگاری این جشنواره از لحاظ کمی وکیفی کفایت می کند.

متولیان تئاتر سالهاست که از حمایت جوانان ودانشجویان برای ورود به عرصه حرفه‌ای تئاتر کشور داد سخن می دهند اما در عمل شاهد حمایت مناسب دانشجویان چه در حوزه آموزش وچه حزه فعالیت عملی کمتر شاهد این حمایت بودیم . البته به نظر می‌رسد که دانشجویان نیز تلاشی در کسب اطلاعات از پیشکسوتان وهنرمندان تئاتر نمی کنند.

قطب الدین صادقی ضمن اشاره به این نکته که جشنواره تئاتر دستاورد مناسبی برای تئاتر کشور نداشته است،اعتقاد دارد: ارائه آثارنمایشی درجشنواره تجربه بدون پیش‌زمینه واطلاعات قبلی باعث می‌شود که تمام مفاهیم وارزشهای فکری حذف شوند. من ضمن ادای احترام به نوآوری‌هایی که جوانان کشورمان ارائه می‌دهند، پیشنهاد می‌کنم که جوانان اصول پایه واولیه تئاتر را زیر نظر افراد باتجربه و مدیر بیاموزند تا بتوانند به جای ارائه آثاری که اصالت ندارند برداشتی در حد متن اصلی ویا بالاتر ارائه دهند.

به نظر می رسد دانشجویان تئاتر به دلیل اینکه غیر از شرکت در جشنواره‌هایی مانند تجربه راه دیگری برای اعلام حضور ندارند ترجیح می دهند با سرعت وبدون تمرکز بر تمرین ها، نمایشی را برای شرکت در جشنواره آماده کنند وازآنجائیکه امید زیادی برای دیده شدن وبه اجرای عموم رفتن آثارشان وجود ندارد زیاد به کیفیت آن اهمیت نمی دهند.

البته حمایت نشدن دانشجویان از لحاظ مالی نیز به آنها فشار می آورد وچون تمام هزینه های اجرا را خود باید تقبل کنند، تلاش دارند که در حد امکان با کمترین بودجه بهترین نمایش را ارائه دهند. اما باید به این نکته توجه کرد که کسب اطلاعات وآموزشها در زمینه تئاتر تجربه تنها به صورت عملی امکان پذیر نیست ودانشجویان می توانند از تجربیات استادانی که در اختیار دارند استفاده بهینه کنند.

آرش دادگر در این زمینه می‌گوید.: دانشجویان به دلیل اینکه تعریف درستی از جشنواره تئاتر تجربه ندارند فقط به دنبال روزنه‌ای برای حضور در آن هستند. برای کار کردن در عرصه تئاتر تجربی باید تجربیات بسیاری را از آثار کلاسیک، تراژدی، مدرن، کمدی، اپیک و... به دست آورد بعد به سراغ تئاتر تجربی رفت. تئاتر تجربی احتیاج به پشتوانه علمی و برنامه‌ریزی کارشناسانه دارد.

حمید پورآذری با بیان این که جشنواره‌های دانشجویی پشتوانه وآینده تئاتر کشور است، تاکید می کند: می‌توان با برگزاری رپرتوآر از آثار دانشجویانی که در جشنواره تئاتر تجربه شرکت می کنند، از آنها حمایت کرد و به افرادی که مورد تقدیر قرار می‌گیرند اجراهای بیشتری را اختصاص داد.

کارگردانان جوان کشور نیز معتقد هستند که جشنواره های دانشجویی باید مانند جشنواره حرفه ای از حمایت مسئولان برخوردار باشند چون کیفیت مناسب آثار این جشنواره ها بر روند تئاتر حرفه ای تاثیر گذاراست وبه دانشجویان نیز درکسب تجربه وارائه آثار متفاوت کمک کرده وباعث شکوفا شدن خلاقیت آنها می شود.

یاسر خاسب در این ارتباط می گوید: جشنواره تئاتر دانشگاهی وجشنواره تئاتر تجربه می‌توانند مکمل و زیر‌مجموعه جشنواره‌های بزرگتر وحرفه‌ای تر مثل جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر باشند . البته با اختصاص امکانات وجدی‌‌ گرفته شدن این جشنواره‌ها از سوی مسئولان مرکز هنرهای نمایشی .

امیر دژاکام نیز تاکید دارد که از نام جشنواره تجربه مشخص است که این جشنواره فرصتی برای تجربه کردن جوانمان است ونباید از انها انتظار اجرای تئاتر تجربی را داشت چون مفهوم تئاتر تجربی وآزمایشگاهی با تجربه اندوزی در تئاتر متفاوت است.

دژاکام می‌گوید: جشنواره تجربه برای استعداد‌یابی نسل جوان مناسب است. این جوانان در این مشق نوشته‌ها می‌توانند توانایی‌هایشان را به اساتید ومخاطبان حرفه‌ای تئاتر نشان داده ودرسالهای آینده افراد جوانی را به عنوان نویسنده، بازیگر وکارگردان به تئاتر حرفه ای کشور معرفی کنند.

با برنامه ریزی کارشناسی واندکی اهمیت دادن به نسل جوان تئاتر از همین امروز می توان برای برگزاری سال آینده جشنواره تجربه فکری اندیشید. سالهاست که جوانان ودانشجویان بی توقع آثارشان را تنها برای دیده شدن در جشنواره های مختلف شرکت می دهند تا با کسب تجربه راهی برای ورود به دنیای تئاتر حرفه ای بیابند.

شاید اگر به جای برگزاری چندین جشنواره وبا نامهای متفاوت در طول سال برای نسا جیدی تئاتر ،به محدود کردن تعداد آنها وتوجه به کیفیت این جشنواره‌ها توجه بیشتری شود بتوان در آینده‌ای نزدیک انتظار ورود استعدادهای جوانی را به عرصه تئاتر داشت که در آرزوی اندکی توجه،حمایت وجدی گرفته شدن ازجانب مسئولین هستند. جشنواره تئاتر دانشگاهی در راه است باید منتظر بود ودید که این دوره از جشنواره چگونه برگزار می شود.



